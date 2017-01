Hjerteforeningen i Hillerød indbød søndag til en hyggelig - men glat - tur i Præstevang. Foto: Kim Rasmussen

Nytårsgåtur på Hjertesti gik glat

Hillerød - 09. januar 2017 kl. 06:00 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søvnen var gnedet ud af øjnene og nytårshatten gemt væk, da Hjerteforeningen i Hillerød søndag indbød til den traditionsrige nytårsgåtur, hvor deltagerne i samlet flok går den normalt gangvenlige 2,7 kilometer lange Hjertesti i Præstevangskoven. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Og der var også grund til at være årvågen, for ruten var umanerlig isglat og måtte afkortes med nogle meter. De hårde forhold afholdt dog ikke cirka 75 deltagere i at gennemføre nytårsgåturen, der skulle have været startet af viceborgmester Kirsten Jensen (S).

Men ifølge Ole Petersen fra Hjerteforeningen i Hillerød måtte hun blive hjemme under dynen med feber.

Ole Petersen var dog ikke bleg for selv at kravle til tops på den medbragte stige, der blev anbragt på en spejlglatte skovbund.

- God formiddag og godt nytår. Det er hyggeligt at se så mange, selv om vejret driller. I skal passe på hinanden derude, og prøv så vidt muligt at gå ude i kanten i bladene. Vi skal sandelig ikke have nogle ulykker, så vi tilpasser tempoet de vanskelige forhold, sagde Ole Petersen.

Overfor Frederiksborg Amts Avis gav han udtryk for tilfredshed med deltagerantallet - når vejret og føret blev taget med i betragtning.

- Vi holder øje med hinanden og går efter forholdene, beroligede han.

Hjerteforeningen i Hillerød gav med nytårsturen borgerne lejlighed til at kigge gamle vaner i sømmene og rette blikket hen mod en sundere og mere aktiv livsstil med mere motion. På søndagens tur var der rig mulighed for en hyggelig sludder med de øvrige deltagere, for tempoet opfordrede til, at det blev ganske roligt.

For børnene var der arrangeret en lille konkurrence, hvor deltagerne skulle kigge op i træerne for at finde bogstaver. De dygtige - og heldige - fik en præmie ved målet, hvor der efter turen også var champagne og kransekage ved målet.

Hjertestien i Præstevang blev indviet i sommeren 2007 som en del af Hjerteforeningens netværk af hjertestier. Stien blev etableret i et samarbejde mellem Frederiksborg Statsskovdistrikt og Hjerteforeningens lokalkomité i Hillerød. Hjertestien kan bruges til både at opleve naturen og samtidig på en god motion.

Sundhedsstyrelsen anbefaler alle voksne danskere at motionere mindst 30 minutter hver dag, da motion er med til at forebygge hjertekarsygdommen og andre livsstilssygdomme. I roligt tempo kan Hjertestiens 2,7 kilometer gennemføres på mellem 35 og 50 minutter.

Hjerteforeningen i Hillerød har flere andre aktiviteter at byde på. Allerede i dag, mandag, klokken 15-17 inviterer Hjertecaféen til et foredrag med diætist Lotte Juul Madsen, der fortæller om kost, når kolesteroltallet er højt. Det foregår i Kedelhuset på Fredensvej 12 B. Efter foredraget er der tid til spørgsmål og dialog, der foregår over en kop kaffe eller te og lidt frugt.