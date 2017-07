Send til din ven. X Artiklen: Nyt våbenfund i Hillerød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt våbenfund i Hillerød

Hillerød - 01. juli 2017 kl. 07:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Janne Mulvad

Politiet fandt natten til fredag to skydevåben i et kælderrum på Østervang i Hillerød, våben, som de mener har relation til bandemiljøet, formentlig LTF, som i dag huserer i det østlige Hillerød. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Kælderrummet hører til en lejlighed, hvor der bor en 27-årig kvinde, og hun blev klokken 03.25 fredag anholdt og klokken 10.30 fredag fremstillet i grundlovsforhør, hvor hun nægtede sig skyldig.

Faktum i sagen er dog, at der blev fundet to farlige skydevåben i hendes kælderrum. Det ene var en skarpladt 45 mm pistol af mærket US Property. Det andet var en 22 mm maskinpisol med magasin. Der blev også fundet fem patroner til pistolen og en plastpose med et ukendt antal patroner af forskellig kaliber.

Anklager Line Rosberg fra Nordsjællands Politi krævede lukkede døre af hensyn til efterforskningen af sagen, og fordi sagen er særlig alvorlig, når der er en relation til bandemiljøet i Hillerød.

- Det er politiets opfattelse, at et åbent retsmøde vil kunne påvirke efterforskningen. Der er flere personer involveret, og muligvis en kontakt til bandemiljøet, sagde hun, og dommeren behøvede slet ikke at tænke sig om, før han lukkede dørene og presse og tilhørere måtte forlade grundlovsforhøret, som endte med, at den 27-årig kvinde blev fængslet i 12 dage.

Nogenlunde samtidig lykkedes det politiet at anholde kvindens 22-årige kæreste, som blev fremstillet i endnu et grundslovsforhør i går eftermiddag.

Her bad den 22-årige om at blive repræsenteret af forsvarsadvokat Michael Juhl Eriksen, manden som er kendt for at være rockernes advokat. Ved grundlovsforhøret måtte den 22-årige dog tage til takke med den beskikkede advokat, som kunne oplyse, at den 22-årige erkender at have været i besiddelse af de to våben.

På trods af erkendelsen, blev også dette grundlovsforhør gennemført bag lukkede døre, på grund af banderelationen.

Det prosterede den 22-åriges forsvarer mod.

- Jeg synes ikke, der er oplyst noget konkret om, at der er banderelationer til det her, sagde han.

- Det er politiets klare opfattelse, at det er banderelateret, sagde anklager Line Rosberg, som også henviste til, at sagens efterforskning kan blive ødelagt, hvis grundlovsforhøret blev foretaget for åbne døre.

Det var dommeren og enig i - og presse samt tre unge mandlige tilhørere, den ene med en sort LTF-kasket, måtte forlade retslokalet.

Grundlovforhøret endte med, at den 22-årige blev fængslet til den 27. juli. Og samtidig blev kæresten lukket ud af fængslet igen, men er dog stadig sigtet.

- Den 22-årige erkendte, og det er vores vurdering, at det er ham, vi har mest brug for at have siddende. Med de forklaringer han kom med, mener vi ikke, at den 27-årige kan påvirke sagen, sagde Line Rosberg.

Der er nedlagt navneforbud i sagen