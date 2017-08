Jørgen Emil Hansen fejrede VM-sejren i Østrig med en passende størrelse fadøl.

Nyt mesterskab til cykelikon

Hillerød - 25. august 2017 kl. 16:57 Af Palle Høj

Cykelrytteren Jørgen Emil Hansen fra Hillerød vandt sit første verdensmesterskab i 1966. Det var i 100 kilometer holdkørsel. Fredag gentog den i dag 74-årige optiker bedriften i Østrig på mere uofficiel vis, denne gang alene i et 40 kilometer langt landevejsløb - for veteraner vel at mærke. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg havde fra starten lagt en klar strategi. Med halvanden kilometer til mål ville jeg køre fra de andre. Nu var det så sådan, at der faktisk lå to ryttere med et forspring på cirka ti sekunder, da vi manglede halvanden kilometer. Dem fik jeg indhentet i løbet en kilometer, og efter en dyb indånden satte jeg spurten ind de sidste 300 meter og kørte fra dem begge to, fortæller Jørgen Emil Hansen om sejren, der kom i hus efter lidt mere end en time i sadlen.

Løbet i Østrig blev kørt for 49. gang og har haft karakter af et mere uofficielt VM. Jørgen Emil Hansen har vundet løbet før, det var i 1980 over en længere strækning.

For to år siden vandt han også det helt officielle VM i landevejsløb i sin aldersklasse, da løbet over 100 kilometer blev kørt i Danmark.

I de mellemliggende år er det bl.a. også blevet til olympisk bronze for Jørgen Emil Hansen, i holdløbet. Det var i 1976 i Montreal i Canada. Individuelt blev han nordisk mester i 1973 og dansk mester i 1975. Han har gennem hele livet kørt med om topplaceringer.