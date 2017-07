Se billedserie Leder af Gadevang Asyl, Gitte Nielsen, glæder sig over, at legatmidlerne skal fremme Asylets værdier om at skabe selvstændige unge, der gør en forskel. Foto: Allan Nørregaard

Nyt legat hylder unge, der gør en forskel

Hillerød - 03. juli 2017

Efter at have ligget passivt hen i mange år, er Laura Tietgen Legatet blev formaliseret, og den den 7. oktober i år uddeles legatet ved Gadevang Asyls 125 års fødselsdag. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Laura Tietgen var en kvinde med et stort socialt hjerte for datidens børn i Gadevang. Hun var medstifter af Asylet i Gadevang i 1892 sammen med sin mand Carl Frederik Tietgen, der var en af datidens mest innovative og driftige erhvervsmænd.

I 1915 stiftede Laura Tietgen et legat med henblik på økonomisk bistand til Gadevang Asyl.

Legatmidlerne har ligget passivt hen og er igennem årene blot vokset og vokset. Derfor har Gadevang Asyls bestyrelse valgt at formalisere Laura Tietgen Legatet.

I januar 2017 blev vedtægterne for Laura Tietgen Legat underskrevet af Gadevang Asyls bestyrelse - og den nye Laura Tietgen Legatbestyrelse blev dannet. I dag sidder fire udefrakommende medlemmer foruden tre medlemmer af Gadevang Asyl bestyrelsen.

Udover formand Christel Kaaber sidder borgmester, Dorte Meldgaard, administrerende direktør John Jensen og senior konsulent, Leo Knudsen med i legatbestyrelsen, hvor mange flere toneangivende erhvervsfolk, sportsfolk og politikere var inviteret med til at forme legatets formål og målgruppe i september sidste år.

Bestyrelsen vil ikke afsløre, hvor mange penge, der står på legatkontoen, men legatstørrelsen kan variere fra år til år og fra kandidat til kandidat.

- Legatet skal fremme Asylets værdier om at skabe selvstændige unge mennesker, der gør en forskel for sporten, erhvervslivet og samfundet. Legatet gives til innovative og driftige mennesker, hvis initiativer stikker ud fra andre på en positiv måde i Hillerød Kommune, forklarer leder i Gadevang Asyl Gitte Nielsen om det nye legat.

Prisen kan gives til aktiviteter og initiativer med social, kulturel, erhvervsmæssig eller sportslige karakter. Det er de indkomne forslag, der sætter begrænsningen, og det er nu, man skal indstille kandidater til legatet.

Formand for bestyrelsen i Laura Tietgen Legatet, guldsmed Christel Kaaber, synes det er en ære at få lov til at være med til at forholde sig til unge mennesker, der har gjort en forskel.

- Det er en livsbekræftende og dejlig opgave. Og det bliver spændende at se, hvem og hvilke initiativer, der bliver indstillet til prisen. Legatet er jo tiltænkt at hylde unge mennesker i Hillerød, der har taget nogle initiativer, som rækker ud over dem selv, siger Christel Kaaber.

- Vi vil gerne hylde de samfundsbevidste indsatser, fordi det er i tråd med Asylets værdier, når unge mennesker har lyst til at gøre en forskel for andre. Laura Tietgen var jo selv en kvinde, der netop gjorde noget ud over det sædvanlige for lokalbefolkningen med oprettelsen af Gadevang Asyl. Så man kan sige, at vi viderefører legatet i hendes ånd ved at give anerkendelse til unge mennesker, der gør en forskel, siger Christel Kaaber, der pointerer, at det netop også er det, Asylet har som fundament.

Fristen for indstilling til Laura Tietgen Legatet er 1. september 2017. Der er både et hovedlegat og et mindre asyllegat, som Asylets pædagoger indstiller til projekter, der kommer Asylets børn til gode.