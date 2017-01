Butikkerne i bymidten kan risikere en omsætningsnedgang på 10-15 procent med den foreslåede udnyttelse af en kommende planlov. Foto: Allan Nørregaard

Nyt center kan få bymidtens omsætning til at falde

Hillerød - 16. januar 2017 kl. 05:56 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Realiserer Hillerød Kommune anbefalingerne om store butikker i et aflastningscenter og i en udvidet bymidte, kan det få negative konsekvenser for bymidten, vurderer ICP. Udnytter man mulighederne i den størrelsesorden, forvaltningen anbefaler, kan omsætningen i bymidten således falde med 10-15 procent. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Konsekvenserne vurderes at blive større, hvis aflastningscentret fx får beklædningsbutikker, end hvis der primært kommer boligudstyr som møbler, elektronik, hårde hvidevarer og autoudstyr. Af samme grund anbefaler ICP, at butikker i centret skal være på mindst 2000 m2, og at der ikke kommer dagligvarebutikker i centret.

ICP anbefaler desuden, at man samtidig kommercielt sikrer en udvikling i bymidten med blandt andet caféer, restaurationer og behandlere.

Dorte Meldgaard henviser til, at kommunen i forvejen er i færd med at udvikle TCM (Town Center Management). Et projekt, der skal skabe en fælles organisering, som er med til at planlægge og finansiere bymidten.

- TCM skal skabe mere liv, og kan det samtidig skabe flere mennesker, kan det være, at det kan udligne det lidt. Men spørger du de forretningsdrivende om at gå 10 procent ned i omsætning, det er der ingen, der har lyst til, men vi skal vurdere om det samlet giver et løft til byen. Kommer der flere butikker og mere liv, er det noget, vi skal have med i vores overvejelser, siger Dorte Meldgaard.

Da M. Goldschmidt Holding A/S for nogle år siden ville bygge et Hillerød Storcenter på Møllebrogrunden, indeholdt disse planer 34.000 m2 til udvalgsvarer. En vvm-redegørelse kom frem til, at centret ville betyde, at butikker i gågaderne ville miste 15 procent af omsætningen, og de øvrige butikker i bymidten ville miste 29 procent af omsætningen, hvilket medførte store protester fra handelslivet.

Forvaltningen anbefaler desuden, at byens erhvervs- og handelsdrivende inddrages i processen på et dialogmøde i februar, hvor strategien præsenteres. På mødet vil man både kunne stille spørgsmål og komme med forslag.