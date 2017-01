Tre personer er nu sigtet i sagen, hvor en bartender på The Old Irish Pub på Torvet i Hillerød angiveligt blev truet til at levere penge tilbage for købte drinks. Sagen drejer sig om 1000 kroner. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Ny person sigtet i Irish Pub-sag

Hillerød - 11. januar 2017 kl. 11:07 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 29-årig mand fra Hillerød blev onsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hillerød. Han er sigtet for røveri eller afpresning for 1000 kroner i The Old Irish Pub på Torvet i Hillerød, natten til torsdag den 5. januar.

Grundlovsforhøret foregik under lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning. Anklager hos Nordsjællands Politi Andreas Kjærulff kan dog oplyse, at den 29-årige nægter sig skyldig, og at han blev varetægtsfængslet i 14 dage. Retten fandt alene, at der var begrundet mistanke om afpresning og ikke om røveri.

Vagtchefen ved Nordsjællands Politi har tidligere oplyst, at sagen drejer sig om, at en bartender på pubben blev truet til at tilbagelevere penge, to mænd havde betalt for diverse drinks.

Politiet modtog en anmeldelse om episoden klokken 02.00 og umiddelbart efter fandt ordensmagten to mænd, en 24-årig fra Hillerød og en 25-årig fra Frederikssund, som kunne sættes i forbindelse med truslerne mod bartenderen.

De to, som er gamle kendinge af politiet, blev anholdt og sigtet for trusler og røveri. I første omgang var det meningen, at de skulle fremstilles i grundlovsforhør, men de endte med at blive løsladt uden fremstilling, oplyser vagtchefen.

Andreas Kjærulff oplyser, at der er tale om samme episode, at den nye person har været i baren, og at de to andre personer fortsat er sigtet, men at der ikke var grundlag for at fremstille dem. Politiet er endnu ikke klar over, om der er flere personer, der skal findes i sagen.

Pr-chef i Old Irish Pub Kasper Toft Jørgensen har tidligere over for Frederiksborg Amts Avis bekræftet, at to fyre truede stedets bartender.

- De har virket meget ophidsede. I stedet for at bruge våben, brugte de deres kropssprog og meget voldelig fremfærd, sagde Kasper Toft Jørgensen, og roste bartenderen.

- Han tog det rigtig flot og kontaktede os med det samme. Han tog det meget professionelt. Man kan nærmest betegne det som et overfald. For at undgå at der skete noget med ham gjorde han det helt rigtige og udleverede pengene. Det er meget flot gjort i situationen, mange ville måske komme i chok, sagde Kasper Toft Jørgensen.