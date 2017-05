Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Ny ledning klarer fabrikkers spildevand

Hillerød - 19. maj 2017 kl. 11:37 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En nye spildevandsledning, som Hoffmann er ved at grave ud til for Hillerød Forsyning, gør livet lettere for Hillerøds to store medicinalvirksomheder, Novo Nordisk og Biogen. Når de nye rør er lagt i jorden kan de to virksomheder nemlig koble sig på og lede spildevandet fra deres produktion direkte ud i rørerne. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Noget af det spildevand vi har, er vi nødt til at neutralisere med kemikalier. I fremtiden kan vi udlede uneutraliseret, og dermed udleder vi færre kemikalier, siger Christian Hald Nielsen, som er manager på Novo Nordisk.

Spildevandet fra medicinproduktionen kommer blandt andet fra rensning af tanke, hvor der bruges syre til at rense med. Det syreholdige vand kan ikke udledes direkte til kloakken, da betonrørene ville tage skade. Men de rør, som snart bliver lagt i jorden, er PE-rør af plast, som kan tåle det sure vand.

Med 150.000 - 200.000 m3 vand om året, udleder Novo Nordisk store mængder spildevand. Men hvis det ryger ud i rørerne, hvor der årligt vil løbe 7,5 millioner m3 vand, bliver spildevandet fra medicinproduktionen blandet så meget op, at renseanlægget kan klare resten af rensningen.

- Novo kommer med en lille mængde, og vi kommer med alt vandet fra Hillerød, så vi fortynder problematikken. Der er meget kalk i vandet, og det neutraliserer syren i vandet fra Novo. Og de kemikaler, der tidligere er blevet tilsat spildevandet, slipper vi for, siger Peter Underlin, forsyningschef hos Hillerød Forsyning til Frederiksborg Amts Avis.

Projektet er det første konkrete resultat af Symbiose Hillerød, et netværk, hvor en række virksomheder i Hillerød er gået sammen for at genbruge hinandens spildprodukter. For selv om spildevandet fra Novo Nordisk og Biogen er et affaldsprodukt fra medicinproduktionen, kan det også gøre livet lettere for Hillerød Forsyning, at Novo Nordisk og Biogen er gået med i projektet.

- Da vi skulle bygge renseanlægget havde vi to muligheder. Vi kunne grave Roskildevej op i et år - og skabe det kaos, det ville være. Eller vi kunne forsøge at lave aftaler med de lodsejere, der er. Og det har skabt mulighed for at undgå at lukke Roskildevej og samtidig gøre noget godt for miljøet og for de store kunder, siger Peter Underlin.

- Vi har også interne mål for vores spildevand. De mål når vi nærmere, når vi deltager i sådan et projekt. Og så er det en afledt positiv effekt, at Roskildevej ikke lukker. Vores medarbejdere hænger nok i kø på vej til arbejde, siger Christian Hald Nielsen.

- Ulempen er, at vi ikke kan bruge jorden, som vi jo har investeret i for at kunne udvide i fremtiden. Men det er derfor, ledningen kommer til at ligge så tæt ud til Roskildevej, hvor der alligevel ikke er mulighed for at bygge, og i randzonen, uden om det fredede område. På den måde er det en rimelig direkte rute, siger han.

Novo Nordisk og Biogen skal nu etablere deres egen, interne ledning, som så kobles på ledningen ved Roskildevej. Christian Hald Nielsen fortæller, at projektet er ved at blive planlagt. Hos Biogen oplyser direktør Birgitte Thygesen, at man ifølge planen vil være koblet på den nye spildevandsledning 1. januar 2018.