Ny lands-busrute fra Hillerød

En studerende fra Hillerød kan komme til Esbjerg for 148 kr., og det vil koste en pensionist fra Roskilde 120 kr. at komme til Aarhus.

Det er landets hurtigst voksende busselskab, Rødbillet.dk med stoppesteder i byer over hele landet, der udvider sit rutenet til at omfatte Hillerød og Roskilde. Rødbillet.dk's koncept er ikke kun at sælge transport, men såkaldt kvalitetsspildtid, hvor gæsterne under hele turen kan nyde gratis kaffe, internet samt muligheden for at se mere end 20 film og serier på bussens online streaming-center.