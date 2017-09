Ny kiosk åbner på Torvet

Det er Imran Rasool på 39 år, der er ejer at kiosken, og som i de sidste par dage har knoklet for at få butikken klar til åbningsdagen.

- Det er meget spændende, men jeg føler mig klar. Jeg håber, at de tager godt imod mig her i Hillerød, siger Imran Rasool.

Han arbejder på, at kiosken skal være et sted for alle og allerede nu har han planer om at udvide butikken og inddrage nogle af baglokalerne, så der kan komme mere for børnene.