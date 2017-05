Ny formand: Byen skal være en oplevelse at komme til

- Mødestad går ud på, at man har lyst til at tage til Hillerød. Ikke fordi, man skal handle der, men for at få en oplevelse. At man går ned ad Slotsgade og møder nogen på Kaffebar. At børnene møder Christian 4. eller har en fed legeplads at lege på. At man skal til koncert og ved, at man i Hillerød kan få noget godt at spise og derfor tager til byen først. At du kommer til Hillerød, fordi du gerne vil have en oplevelse, og så går du lige forbi Mr. Monopol, han har nogle flotte bukser til salg, så dem køber du med hjem, uden at det var planlagt. Eller du tager på den Irske Pub. Du er længere tid i byen, fordi du skal have den her oplevelse, siger Carsten Larsen.