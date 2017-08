Send til din ven. X Artiklen: Ny fængsling i sag om LTF-våben Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny fængsling i sag om LTF-våben

Hillerød - 25. august 2017 kl. 20:50 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Endnu en person er fængslet efter sommerens våbenfund i Østbyen i Hillerød. Det drejer sig om en 24-årig, der fredag blev varetægtsfængslet, sigtet for ulovlig våbenbesiddelse.

Politiet mener, at den 24-årige er involveret i det våbenfund, der blev gjort den 30. juni, hvor politiet fandt to skydevåben i et kælderrum på Østervang.

- Han er sigtet for ulovlig våbenbesiddele for at have opbevaret en maskinpistol og et magasin, siger anklager hos Nordsjællands Politi, Helle Olsen.

Den 24-årige erkendte sig skyldig i sigtelserne ved grundlovsforhøret, som blev gennemført for lukkede døre af hensyn til efterforskningen, oplyser Helle Olesen.

Der er desuden nedlagt navneforbud i sagen.

En anden mand er tidligere fængslet i sagen, mens en 27-årig kvinde er sigtet, men ikke fængslet.

Våbene, det hele drejer sig om, er en skarpladt 45 kaliber pistol mærket med US Property, en 22 kaliber maskinpistol med magasin samt fem patroner til pistolen og en plastpose med et ukendt antal patroner af forskellig kaliber. Politiet mener at våbene har relation til bandemiljøet, formentlig miljøet omkring LTF, som i dag huserer i det østlige Hillerød.

Våbene blev fundet i en kælder, der hører til en lejlighed, hvor den 27-årige kvinde bor. Umiddelbart efter våbenfundet natten til den 30. juni, blev hun anholdt og fængslet, sigtet for ulovlig våbenbesiddelse. Hun nægtede sig skyldig, og senere på dagen blev hun da også løsladt igen.

Til gengæld blev kvindens 22-årige kæreste anholdt og fængslet i samme sag samme dag. Han erkendte, at have været i besiddelse af de to våben. Den 22-årige er stadig varetægtsfængslet i sagen, oplyser Klaus Madsen, politikommisær hos Nordsjællands Politi.