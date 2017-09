Ny bog af Lennart Weber med 500 stereobilleder

- Det bedste er, når man ser billederne i 3D, for så opstår der den her virkning, som er fantastisk spændende, fortæller Lennart Weber.

- Det, der er det specielle ved billederne, er, at når man dengang skulle ud og fotografere på gaden, så havde man et trækamera med og et stativ. Det var meget besværligt at fotografere mennesker, for de skulle stå helt stille, men med stereobilleder kom der en anden teknik, som gjorde det nemmere, fortæller Lennart Weber,