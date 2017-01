Ny børnebog tager fat på tungt emne

- Det er vigtigt at turde tage alvorlige emner op, når man som forfatter har drengenes opmærksomhed. Børn, der vokser op i familier med misbrug og svigt, forsøger at dække over svigtet. Ingen har lyst til at være sådan et barn, der ikke bliver taget sig ordentligt af. Derfor har omgivelserne ansvar for børn, der ikke har et trygt hjem. Men ofte peger andre voksne fingre af de udsatte børn, fremfor at tage sig af dem, siger Birgitte Bregnedal i en pressemeddelelse og fortsætter: