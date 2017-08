Nummerplader stjålet

Tyverierne skete på to forskellige adresser på vejen Rødkildetoften. Søndag klokken 20.00 og mandag klokken 07.30 gik det ud over to personbiler holdende ved en privat adresse eller i en indkørsel. Og mellem søndag klokken 08.00 og mandag klokken 10.00 gik det ud over to andre personbiler holdende andetsteds på vejen.