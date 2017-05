Se billedserie Vindere af 1.-prisen Anna Lucca Kronborg med sin mor, foran portrættet af moderen. Foto: Mew/Det Nationalhistoriske Museum Foto: MEW

Send til din ven. X Artiklen: Nordsjællandske vindere af Portræt Nu! for børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nordsjællandske vindere af Portræt Nu! for børn

Hillerød - 23. maj 2017 kl. 22:36 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den første Portræt Nu!-konkurrence for børn fandt tirsdag eftermiddag sine vindere. Blandt 423 indsendte portrætter fra hele landet fandt juryen, at 12-årige Anna Lucca Kronborgs værk var det bedste. Hun bor i Søllerød og går i 5. klasse på Vangeboskolen i Holte. 2.-prisen gik til 16-årige Emilie Brühl Wamsler, der går i 9.A på Hareskov Skole i Værløse.

Det er første gang, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot også holder en Portræt Nu!-konkurrence for børn. Siden 2007 har den almindelige konkurrence fundet sted, hvor kunstnere fra hele Norden, og de senere år også Kina, nogle gange Rusland, deltager. Og det er imens at dette års udstilling kan ses på slottet, at børnene nu også er kommet med.

Og her, efter at have set resultatet, kan museumsdirektør, og juryformand, Mette Skougaard erklære, at det ikke er sidste gang.

- Det er virkelig fine billeder. Vi har aldrig forestillet os, at det kunne blive så fint. Det vil vi helt klart gøre igen, siger hun til Frederiksborg Amts Avis.

Konkurrencen er afholdt i samarbejde med DR Skole, har været åben for børn og unge i alderen 10-15 år, og været rettet mod skoler og billedkunstskoler over hele landet. De deltagende malerier, tegninger og fotos er blevet skabt i perioden 1. november 2016 til 1. marts 2017. Hvert barn har måttet deltage med ét portræt, og portrættet skal forestille en person, som barnet har mødt i virkeligheden.

- Vi er interesseret i, at også børn bliver interesseret i portrætkunst, og hvad portrætter er. Vi vil gerne have, at nogle udvikler sig til portrætkunstnere og kan lave portrætter til vores samling, når de bliver voksne, siger Mette Skougaard om baggrunden for konkurrencen.

Vinderen af 1. prisen kommer selv til at stå model, for hendes præmie er, at billedkunstner Peter Carlsen nu skal portrættere hende. Som billedkunstner er Peter Carlsen en anerkendt portrætkunstner, der blandt andet er repræsenteret på Det Nationalhistoriske Museum med seks værker.

Portrættet får Anna Lucca Kronborg selv med hjem, når det er færdigt. De resterende vindere får fint malerigrej og staffeli i præmier.

3.-prisen gik til Jennifer Villadsen, Esbjerg Kulturskole, mens fire særpriser gik til: Maria Boye Madsen, Billedskolen i Ulstrup, Emma Kjeldsen, Esbjerg Kulturskole, Fie Hammershøj, 6. klasse, BillundSkolen og Karla Bornich, Esbjerg Kulturskole.

Flere end 130 af de 423 deltagende værker i konkurrencen er udvalgt til udstillingen, der kan opleves på Det Nationalhistoriske Museum i perioden 24. maj til 30. juli. Udstillingen Portræt Nu! for voksne kan ligeledes opleves frem til 30. juli.