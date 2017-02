Nordsjælland Håndbold mangler penge for at opfylde de nye kapitalkrav der er til klubberne i landets bedste håndboldliga. Klubben ligger pt. til oprykning efter denne sæson. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nordsjælland Håndbold mangler penge: Byråd giver 175.000 kroner

Hillerød - 24. februar 2017

Et flertal i byrådet godkendte i onsdags, at Hillerød Kommune yder et ekstraordinært tilskud på 175.000 kroner i år til Nordsjælland Håndbold.

Pengene skal dog kun gå til klubben, hvis Nordsjælland Håndbold rykker op i landets bedste håndboldliga. Desuden er det en forudsætning, at Gribskov og Helsingør kommuner også bidrager med hver 175.000 kroner.

Behovet for de i alt 550.000 kroner er opstået på grund af nye kapitalkrav, som Dansk Håndbold Forbund har indført i denne sæson. Klubbens egenkapital skal derfor øges til i alt 950.000 kroner, hvis oprykningen som forventet bliver en realitet. Nordsjælland Håndbold har selv skaffet 250.000 kroner gennem Nordsjælland Håndbolds venner, og Nordsjælland Håndbold havde i forvejen 150.000 kroner i egenkapital. Der mangler således i alt 550.000 kroner, og derfor har klubben sendt tre enslydende ansøgninger til Gribskov, Helsingør og Hillerød kommune.

Helsinge, Hillerød og Helsingør håndboldklubber ejer hver en tredjedel af Nordsjælland Håndbold. Kan Nordsjælland Håndbold ikke klare kapitalkravene, kan de ikke tegne kontrakter med spillere.

På byrådsmødet blev ansøgningen om de 175.000 kroner diskuteret længe.

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Peder Bisgaard kaldte sagen for »træls« og sagde, at Nordsjælland Håndbold er kommet uforvarent ind i situationen, som de er ikke selv er herre over.

Venstre, De Konservative og Socialdemokratiet bakkede alle op om Nordsjælland Håndbolds ansøgning med henvisning til håndboldens betydning for byen, Nordsjælland og de unge talenter, der spiller i klubberne.

Men flere politikere var imod at give de ekstra penge. Både løsgænger Kim Hendry, Liberal Alliance, De Radikale og Fælleslisten mente ikke, at det var kommunens opgave at støtte klubben økonomisk.

- Det er ikke en kommunal opgave at drive en professionel håndboldklub. Vi underkender ikke den rolle rolle, klubben spiller for byen. Vi ser derfor gerne, at byens borgere sættes i bedre stand til at deltage i frivillig finansiering af alle de opgaver, som ikke er centrale for basal trivsel, sagde Marco Oehlenschläger fra Liberal Alliance blandt andet.

Det er ikke første gang, der er debat blandt politikerne omkring støtte til Nordsjælland Håndbold. I 2014 indgik Hillerød Kommune en hovedsponsoraftale med Nordsjælland Håndbold til 500.000 kroner. Dengang tog Fælleslisten sagen i Tilsynet for at få efterprøvet lovligheden af at støtte en privat virksomhed, som håndboldklubben er. I den nyeste budgetaftale for 2017-2020 er der afsat 250.000 kroner årligt til en guldpartneraftale.

Fælleslisten, Kim Hendry og Liberal Alliance stemte på byrådsmødet onsdag imod at give klubben de 175.000 kroner, mens SF og De Radikale undlod at stemme. Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Konservative og Venstre stemte imod, og derfor var der flertal for at imødekomme ansøgningen.