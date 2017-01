Netto vil i dialog med kommunen om ny butik syd for Tulstrup

Økonomiudvalget diskuterede sagen i sidste uge, og her stemte et flertal for at kontakte erhvervsminister Brian Mikkelsen for at høre om muligheden for at få dispensation til at godkende byggeriet af en Netto på det ønskede areal, der i dag ligger i landzone. Fælleslisten og SF stemte imod, mens Socialdemokratiet undlod at stemme. Socialdemokratiet foreslog i stedet, at forvaltningen skulle arbejde videre med at finde alternative placeringer, hvilket der var flertal for.