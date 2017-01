Netto vil gerne bygge en ny 1200 kvadratmeter stor butik syd for Tulstrup med synlighed og tilgængelighed fra Isterødvejen. Illustration: Hillerød Kommune

Netto-projekt lander på ministerens bord

Hillerød - 20. januar 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) skal nu se på, om det er muligt at bygge en Netto syd for Tulstrup.

Netto har ansøgt Hillerød Kommune om en lokalplan, så der kan opføres en dagligvarebutik på 1200 kvadratmeter, en fastfoodforretning og en tankstation på Torsholmallé 1, der ligger ud til Istedrødvejen.

Økonomiudvalget skulle forleden tage stilling til ansøgningen, men forvaltningen havde på forhånd listet et række udfordringer op. Området er landzone, og projektet kan ikke gennemføres inden for den nuværende planlov eller Fingerplanen. Herudover er anmodningen ikke i overensstemmelse med centerstrukturen i Kommuneplanen, der er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens detailhandelsbestemmelser. Der er desuden trafikmæssige udfordringer, og derfor vurderer forvaltningen, at det hverken planmæssigt eller trafikmæssigt er muligt at bygge en Netto på Torsholmallé. Såfremt der er et behov for en dagligvarebutik i Tulstrupområdet, vil det være bedre at placere den i selve Tulstrup eller Alsønderup, mener forvaltningen.

På Økonomiudvalgets møde i onsdags diskuterede politikerne ansøgningen, og et flertal kom frem til, at ministeren skal høres.

- Vi besluttede at sende et brev til Erhvervsministeren for at høre, om det kan lade sig gøre at bygge en Netto der, hvor de ønsker, og om vi kan dispensere inden for de regler, der er. Vi oplever, at det er en god succes i Gørløse og Nødebo, at der er lokal dagligvareforsyning, og vi hører positive røster omkring det, siger borgmester Dorte Meldgaard.

Lokalrådet har diskuteret Nettos anmodning princielt, og her er de positivt stemt over for udsigten til at få en Netto.

- Det er min fornemmelse, at Lokalrådet vil acceptere placeringen ud fra en forståelse af, at hvis vi skal have en Netto, så er vi klar over, at lokalområdet i sig selv ikke er stort nok til at bære den omsætning, som en Netto nok skal have. Vi er interesseret i, at en Netto skal have en stabil drift, så den ikke må lukke igen, siger næstformand i Alsønderup Lokalråd Hugo Holm Hansen.

Socialdemokratiet stillede forslag om, at forvaltningen ser på alternative placeringer af en Netto, og det forslag var der flertal for.

Også på Facebook har der været debat på placeringen. Og ønskerne om at få en Netto mellem Alsønderup og Tulstrup i stedet forstår Hugo Holm Hansen godt.

- Det ville være mere ideelt, men jeg har en forståelse for, at de, der skal drive butik skal se på, hvor mange kunder, der kan tiltrækkes, siger han og fortsætter:

- Enhver ting, der kan være med til at drive lokalsamfundet frem er godt. Med al den udvikling, der sker i Hillerød by, skal man passe på, at man ikke bliver en del af Udkantshillerød, og derfor hilser vi ethvert initiativ velkommen, siger Hugo Holm Hansen.

Hvis ministeren giver dispensation, skal kommunen i dialog med Vejdirektoratet om de trafikale forhold.

Sagen skal i byrådet på onsdag, så borgmesteren på vegne af byrådet kan skrive til Brian Mikkelsen.