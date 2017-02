Naturfredningsforening: Drop centerbyggeri

Hillerød Kommunes planer om 50.000 m2 butikker i et såkaldt aflastningscenter ved Erhvervstrekanten og Bauhaus med butikker på over 2000 m2, hvis en ny planlov som ventet gør det muligt, møder hård kritik fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Hillerød.

- Vi har set det før: Et storcenter med kæmpebutikker, der skal trække handlende til fra hele Nordsjælland. Det kaldes eufemistisk for et aflastningscenter, på trods af, at det snarere burde betegnes som et belastningscenter. Konsekvensen vil være øget trafik, øget pres på vejnettet, øget forurening, øget støj. I det hele taget en øget belastning af miljø og klima, siger formand for DN Hillerød Jørgen Nielsen.