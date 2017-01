Natur- og Miljøklagenævnet afviser klager over Frederiksbro

Byggeriet af de første lejligheder går i gang til efteråret, så lejlighederne efter planen er indflytningsklar i foråret 2019.

Hillerød - 31. januar 2017 kl. 13:04 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lokalplanen for Frederiksbro projektet er nu endelig, efter at Natur- og Miljøklagenævnet har behandlet og afvist samtlige klager over lokalplanen.

- Det er med stor glæde, at vi har fået afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet på de klager, der har været indsendt på lokalplanen for Frederiksbro projektet, siger projektdirektør Ulrik Bebe, M. Goldschmidt Holding A/S.

- Vi har stået i et vaccum det sidste års tid, blandt andet på grund af sagsbehandlingstiden i Natur- og Miljøklagenævnet, men vi må konstatere, at regeringens indsats på at fremme afgørelserne på klager i Natur- og Miljøklagenævnet, har båret frugt. Det betyder, at vi nu kan gå i gang med at realisere projektet og indsende byggeansøgning til Hillerød Kommune, siger Ulrik Bebe.

Byggeriet indeholder i alt 119.000 etagekvadratmeter og 1250 boliger, og M. Goldschmidt Holding A/S forventer at igangsætte byggeriet af 250 boliger i løbet af efteråret 2017, så de første lejligheder er klar til infslytning i foråret 2019. Den første etape vil blandt andet indeholde et punkthus på 15 etager med 60 lejligheder, hvor de fleste har udsigt ud over Frederiksborg Slot, Hillerød by og Tirsdagsskoven.

- Timingen er perfekt, specielt set i lyset af, at superhospitalet forventes færdigopført i 2023, tillige med de cirka 450 nye arbejdspladser, som NOVO skaber i området med deres byggerier, siger Ulrik Bebe.