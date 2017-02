Se billedserie Om torsdagen er der træningsdag, hvor de er en gruppe, der samles og løber små 20 kilometer sammen. Foto: Camilla Fræhr

Natteløb er også for de mørkerædde

Hillerød - 18. februar 2017 Af Camilla Fræhr

På næste lørdag samles omkring 15 entusiastiske løbere for at gennemføre et 50 kilometer langt ultra trail-løb gennem et ukendt terræn i Hillerød. Løberne kender ikke ruten på forhånd, og de kan derfor ikke træne på ruten.

Carina Fabisak deltog i sidste års løb, og gennemførte som den eneste ud af to kvinder efter 7,5 time til trods for, at hendes ur løb tør for strøm under løbet. På daværende tidspunkt var solen for længst gået ned, og skoven var derfor kulsort.

- Jeg har altid været mørkeræd, men når jeg kunne løbe og fokusere på, hvor jeg skulle hen, så glemte jeg det. Lige indtil mit ur løb tør for strøm. Uret er der, hvor jeg havde ruten, og uden den stod jeg pludselig meget alene i en mørk skov, fortæller Carina Fabisak, som denne gang har sikret sig nok strøm til hele ruten.

Igen i år er der 15 tilmeldinger, hvoraf to af dem er kvinder og resten mænd. Carina Fabisak er den ene af de to kvinder, som deltog i løbet sidste år, og hun er derudover også medarrangør, men kender af gode grunde ikke ruten for løbet. Sæsonen for ultra trail-løb ligger normalt omkring foråret og hen til sensommeren, så for at holde træningen vedlige og for at tage en ny udfordring op, er der derfor blevet arrangeret dette løb om vinteren også. I modsætning til maratonløb er dette løb minimalistisk opsat, idet der hverken er en markeret rute, medaljer eller supplement i form af mad og drikke undervejs.

Foruden selv at navigere vej, så skal deltagerne også sørge for mad og drikke på turen rundt i terrænet. Det betyder, at de skal tage højde for den ekstra vægt, som de skal bære rundt på under løbet.

Det er ifølge Carina Fabisak vigtigt, at man er realistisk omkring sit indtag, så man ikke kommer til at løbe med overflødig vægt.

Forberedelserne til det lange Parforce vinter ultra trail-løb er i fuld gang. Løberne træner op til at kunne klare den lange og ukendte distance på 50 kilometer gennem forskelligt terræn. Det er andet år i træk, at Langgarverne arrangerer dette specielle og særdeles udfordrende løb for de entusiastiske, men uvidende løbere. Det eneste, de ved, er, at starten går fra Hostrupsvej i Hillerød klokken 14.30, og at ruten ender samme sted.

