Næsten 1000 deltager til det største Klovneløb i Danmark

Hillerød - 17. juni 2017

På kun tre år er Hillerød Klovneløb vokset til Danmarks største klovneløb. Med næsten 1000 deltagere, udgivelse af en klovne mini-bog og et overskud, der forventes at nå over 100.000 kroner, til Danske Hospitalsklovne blev Hillerød Klovneløb i år det største i Danmark, melder arrangørerne. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Løbet fandt sted om lørdagen under Hillerød Slotssø Byfest. Med festligt olietønde-musik i baggrunden fløjtede hospitalsklovnen Victor Hillerød Klovneløb i gang i 20 meters højde fra kurven på en stigevogn, hvorefter børn og voksne løb rundt om Frederiksborg Slotssø.

Efter løbet fik alle deltagere medalje, vand og frugt, og alle børnene fik små gaveposer, sponsoreret af lokale virksomheder, og der blev trukket lod om gaver på startnumrene.

Cityforeningen, med formanden Martin Iversen i spidsen, har været med til at promovere Klovneløbet over for byens butikker. Og flere butikker har solgt armbånd og næser og dermed været med til at løfte overskuddet til Danske Hospitalsklovne. I Kop & Kande gik man forrest med aktiviteterne, oplyser arrangørerne, i form af tegnekonkurrence, en klovne-auktion og selv en rapper på gaden udenfor butikken, og i ugerne op til løbet blev der solgt og indsamlet for over 12.000 kroner.

I alt har mere end 40 lokale butikker og virksomheder bidraget med sponsorater, præmier, købt den nye klovne-minibog, annonceret, solgt armbånd og klovnenæser, holdt auktioner eller lavet andre sjove aktiviteter.

Arrangørerne glæder sig over overskuddet og oplyser, at Hillerød Klovneløb er kommet for at blive. Sidste år deltog 600 personer. Med over 200 tilmeldinger på selve dagen i år lykkes det at nå op på næsten 990 børn og voksne.

Formålet med klovneløbet er at samle penge ind til foreningen Danske Hospitalsklovne, der er afhængig af sponsorater og andre donationer. I dag når Danske Hospitalsklovne ud til halvdelen af alle indlagte børn, men målet er at nå ud til mange flere. Det kostede 60 kroner at deltage i det 2,3 kilometer lange klovneløb, og takket været sponsorer kunne samtlige 60 kroner gå ubeskåret til Danske Hospitalsklovnene.