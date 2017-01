Lars Gliese fra Meløse er tidligere blevet dømt skyldig i at overtræde beredskabsloven. Nu er han tiltalt igen. Foto: Lars Skov

Nabo afviser strafbar afspærring

Hillerød - 11. januar 2017 kl. 05:14 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anklager Line Rosberg fra Nordsjælland Politi begyndte med at ridse historikken mellem Lars Gliese og hans naboer på Birkehøjvej i Meløse op, da Retten i Hillerød i går tog hul på en omfattende sag mod den 55-årige Gliese.

- Den 19. september 2008 får Lars Gliese påbud fra kommunen om at holde vejen ryddelig. Kommunen har bestemt, at vejen er beredskabsvej. Det har været efterprøvet i retten den 11. november 2009, hvor Lars Gliese blev fundet skyldig i ikke at efterkomme påbuddet. Det, der er problemet i sagen, er, at vejen bliver spærret af. Der er en tvist om rettighederne til den her vej. Naboerne har i retten vundet alderstidshævd til færdsel, som betyder at de omkringliggende ejendomme har brugt vejen i så lang tid, at de nu har ret til at bruge den, sagde hun og henvendte sig til Lars Gliese:

- Er det rigtigt, at det er det, tvisten handler om?

- Det er privat ejendom, og den private ejendomsret er ukrænkelig jævnfør Grundloven paragraf 72 og 73, sagde Lars Gliese og gentog det flere gange som svar på anklagerens opfølgende spørgsmål.

Lars Gliese er tiltalt for 61 forhold, heraf i 47 tilfælde fra juni 2014 til august sidste år at have overtrådt beredskabsloven ved at spærre Birkehøjvej med blandt andet grene, små træer, et køleskab, søm og store gravede huller. Herudover er han tiltalt for hærværk, tyveri, vold efter den milde voldsparagraf, forstyrrelse af den offentlige orden, fornærmende tale over for en politibetjent og ulovlig overvågning af Birkehøjvej.

Line Rosberg læste de 61 forhold op et for et, da Lars Gliese afgav forklaring.. Han indrømmede til at starte med, at han havde spærret vejen af med bomme, da ejeren har lov til at afspærre en privat vej. Men de resterende 40 tilfælde af spærring nægtede han at kende til. Han forklarede, at de grene, der havde spærret vejen var nedfald fra træerne langs vejen. Hullerne havde han gravet i forbindelse med drænarbejde.

- Jeg har ikke noget med de træer og grene at gøre. Det er nok nogle andre, der har gjort det. Der er hele tiden nogle på min grund. Det er som regel politifolk på baggrund af bagvaskelse af min person. Jeg har lavet 3000 anmeldelser over de sidste 10 år. Det er som regel ulovlig færdsel på min ejendom. Jeg gider ikke at tage mig af afspærringerne. De ligger ikke mig i vejen, så det er jeg ligeglad med, sagde Lars Gliese.

