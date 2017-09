Formand Claus Levinsen er glad for, at Hillerød Musik & Teater igen modtager kommunal støtte. Foto: Allan Nørregaard

Musik og teater tilbage i varmen

Hillerød - 16. september 2017 kl. 06:26 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter 15 år uden kommunal støtte er Hillerød Musik & Teater igen blevet tilgodeset af Hillerød Kommune, som på det netop vedtagne budget har bevilget 50.000 kr. til foreningen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi havde ønsket en ordning med 50.000 kr. det første år, stigende med 50.000 kr. om året, for så at lande på 150.000 kr., men vi er glade for at være inde i varmen igen efter så lang tids fravær. Vi har nu fået en såkaldt kulturkontrakt med kommunen, der årligt bidrager med 50.000 kr. i tilskud de kommende fire år. Også selv om vi ligger lavere i støtte end de andre musikaktører i kommunen, siger Claus Levinsen, der er formand for Hillerød Musik & Teater (HMT).

Foreningen var senest på den lokale »finanslov« i 2002, som var det sidste af flere år, hvor HMT modtog 100.000 kr. fra Hillerød Kommune.

Samme år modtog HMT en arv på hele fem millioner kroner fra en fast abonnent fra Gadevang, en nu afdød ældre dame, som også havde doneret et koncertfygel til HMT. Kvindens navn var Jane McKinney Schaldemose, og hun var en søster til Mærsk McKinney-Møller.

Claus Levinsen fortæller, at foreningen seks måneder senere kunne konstatere, at det kommunale tilskud var bortfaldet. Uden begrundelse.

- Men det hang sikkert sådan sammen, at man fra kommunens side tænkte, at vi nu havde en sponsor. OK, men det hører vel så også med, at vi i den 15-årige periode uden kommunal støtte nok har lagt omkring en million kroner til kommunen i husleje på de steder, vi haft vores koncerter og teateropførelser, og det vil sige først og fremmest sige FrederiksborgCentret, Støberihallen og skolerne, uddyber Claus Levinsen.

Hillerød Musik & Teater, som alene i denne sæson tegner sig for over 20 lokale kulturelle arrangementer, har i en årrække måttet kæmpe med underskud, og arve-donationen fra 2002 er nu barberet ned til ca. 600.000 kr.

- Det beløb er fortsat en fin og nødvendig buffer, men vi er selvfølgelig begyndt endnu mere at se på udgifterne. Men det er også et spørgsmål om at bibeholde eller udvikle et vist kunstnerisk niveau. Vi har behov for flere abonnenter, også selv om vi noterer fremgang, hvad angår både løssalg og abonnement. Men nu får vi så 50.000 kr. fra kommunen, og det kan jeg roligt sige, at vores abonnenter har anglet efter. Det er jo altid rart at være anerkendt i sin hjemby, slutter Claus Levinsen.