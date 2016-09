Hansen & Graversen Murermestre A/S gik tidligere på året sammen med Tømrer- og Snedkermester Børge Nielsen A/S og oprettede et tredje firma. Her ses ejer af Hansen & Graversen Murermestre A/S Palle Jørgensen (til højre) sammen med sin søn Martin Andersen, der er direktør i det nye firma. Foto: Allan Nørregaard

Murerfirma får bøde på 300.000 kroner for aftalt spil

Hillerød - 06. september 2016 kl. 18:02 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hansen & Graversen Murermestre A/S blev tirsdag kendt skyldige i at have indgået ulovlige prisaftaler i byggebranchen og blev idømt en bøde på 300.000 kroner.

Firmaet havde anket dommen til landsretten og krævet frifindelse, efter at byretten havde kendt firmaet skyldig og idømt det en bøde på 400.000 kroner. Men i stedet for frifindelse blev bøden sat 100.000 kroner ned til 300.000, og ejer Palle Jørgensen fik nedsat sin bødestraffen fra 25.000 til 15.000 kroner.

Palle Jørgensen fortalte ved retsmødet i sidste uge, at man ikke havde kendt til, at en medarbejder skulle have modtaget et tilbudsforslag fra konkurrenten, Karl A. Hansen Entreprise.

Ifølge Jyllands-Posten, der var tilstede i retten, fortalte han, at han havde instrueret medabejderen mundtligt om, at sådan noget gjorde virksomheden ikke længere, fordi det kunne true virksomheden.

Han understregede, at han ville have reageret, hvis han havde kendt til det.

Lånetilbud fra konkurrent

Direktør for konkurrenten Karl A. Hansen Entreprise, Søren D. Hansen, vidnede i retten, og fortalte, at han var blevet ringet op af en medarbejder fra Hansen & Graversen Murermestre A/S, som ikke kunne nå at udregne et tilbud på en entreprise på Frederiksberg Slot, og derfor spurgte han direktøren efter et tilbud.

Direktøren sendte efterfølgende en forslag til et tilbud på 1,6 millioner kroner. Der var tale om det, man i branchen kalder for lånepriser, når et firma »låner« konkurrenters priser. Hansen & Graversen Murermestre A/S afgav et tilbud på knap 1,9 millioner kroner, og entreprisen endte med at gå til et helt tredje firma med et tilbud på 920.000 kroner. Den form for aftalt spil sætter den fri konkurrence ud af kraft, og sagen indgår i et kompleks af sager om ulovligheder i entreprenørbranchen.

Tankevækkende dom

Efter dommen i landsretten er Palle Jørgensen ærgerlig.

- Bødestørrelsen er i denne situation lidt ligegyldig. Jeg mener, at vi er blevet dømt på et særdeles tyndt grundlag. Det er et udtryk for, at man som arbejdsgiver kan dømmes bøde eller i værste fald fængsel, hvis en medarbejder overtræder landets love. Det svarer til, at hvis en af mine medarbejdere i en af firmaets biler kører for stærkt eller spirituspåvirket, så skal jeg dømmes for det, og det mener jeg ikke er i orden. Dommen er tankevækkende. Jeg har ikke talt med min advokat, så jeg ved ikke, hvad vi gør nu. Om vi kan anke til landsretten ved jeg ikke, for jeg ved ikke, om sagen har principiel karakter, siger Palle Jørgensen til Frederiksborg Amts Avis.