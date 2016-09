Murerfirma får bøde på 300.000 kroner for aftalt spil

Kravet var frifindelse, men i stedet er bøden altså blevet nedsat.

Direktøren og ejeren har desuden fået nedsat bødestraffen fra 25.000 til 15.000 kroner.

Anklagen fra Bagmandspolitiet drejede sig om, at firmaet i 2010 havde udvekslet priser med en konkurrent om en byggesag på Frederiksberg Slot.

Der var tale om det, man i branchen kalder for lånepriser, når et firma "låner" konkurrenters priser.

Men dette er en form for aftalt spil, som sætter den fri konkurrence ud af kraft.

Den nordsjællandske sag indgår i et kompleks af sager om ulovligheder i entreprenørbranchen.

I komplekset har for eksempel Karl Hansen Enterprise A/S indvilget i at betale en bøde på halvanden million kroner.

For nylig blæste vinden den anden vej i Retten i Helsingør. Her blev Skou Gruppen og direktør Martin Skou Heidmann, der tidligere var formand for Dansk Byggeri, frifundet.

Afgørelsen blev begrundet med, at sagen var forældet.

Skou blev beskyldt for at have aftalt prisen for byggeriet af en tagterrasse, lød anklagen. Men det var altså sket tilbage i 2008. Loven siger, at der skal rejses sigtelse inden fem år, og det var ikke sket.

Dommen blev derfor, af specialanklager Niels Kjærsgaard fra Bagmandspolitiet, betegnet som en teknisk frifindelse.