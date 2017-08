Lill Brynildsen har nu ikke længere noget samarbejde med Hillerød Lille Skole, og hendes børn har fået nye skoletilbud andre steder i byen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Mor: Skole tvang mit barn ud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mor: Skole tvang mit barn ud

Hillerød - 25. august 2017 kl. 06:18 Af Camilla Fræhr Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som tidligere beskrevet i Frederiksborg Amts Avis, har styrelsen for Undervisning og Kvalitet indledt et særligt tematisk tilsyn med Hillerød Lille Skole på baggrund af en forældrehenvendelse.

Lill Brynildsen, som står bag denne henvendelse, fortæller nu, at hendes 9-årige dreng måtte stoppe på skolen efter en konflikt mellem hende og skolens ledelse.

Konflikten begyndte, da Lill Brynildsen og hendes eksmand modtog en mail om, at deres barn i 2. klasse skulle have en ny klasselærer. Foruden deres 9-årige dreng i 2. klasse, så havde de også et barn i 6. klasse, hvor Lill Brynildsen var begyndt at blive frustreret over de mange lærerskift. Det fik Lill Brynildsen til at sende et svar tilbage til skolen:

- Erfaringen derfra er, at skift har været en stor udfordring. Aktuelt mangler vi igen den sidste nyansatte klasselærer, og vi er på vores 3. klasselærer siden starten af 4. klasse. Alle har været nyansatte, som har fundet starten vanskelig. Jeg ønsker, at dette ikke vil gentage sig for 2. klasse.

Mailen blev sendt ud til alle klassens forældre og skolens ledelse.

Det får ifølge Lill Brynildsen skolen til at indkalde hende til møde, hvor skoleledelsen fortalte, at de oplevede samarbejdsvanskeligheder, og at skolen derfor ønskede at ophæve samarbejdet, og at børnene derfor var nødt til at finde et andet skoletilbud.

- Jeg lægger mig bare fladt ned til mødet og undskylder. Jeg ønsker ikke, at samarbejdet skal ophæves, for mine børn kan godt lide at være der, og de har nogle rigtig gode kammerarter derude, fortæller Lill Brynildsen, som på dette tidspunkt stadig havde tillid til skolen, og derfor ønskede at fortsætte samarbejdet.

Skoleledelsen og Lill Brynildsen indgik en mundtlig aftale til mødet, som indebar, at Lill skulle holde afstand til skolen, så de derved kunne genfinde tilliden og samarbejdet.

Skolen udformede herefter et brev, som hun skulle underskrive, hvis børnene fortsat skulle gå på skolen. I en periode skulle hun give afkald på at benytte sin ret som forældremyndighedsindehaver. I brevet står der blandt andet følgende: ''At samarbejdet med Lill ophører, og at hun giver afkald på at benytte sin ret som forældremyndighedsindehaver, jfr. Friskoleloven, i følgende sammenhænge: valg til bestyrelsen, valg af tilsynsførende, ret til orientering om hvordan børnenes skolegang forløber, modtagelse af information, deltagelse i forældremøder og skolearrangementer''.

- Det var grænseoverskridende og ikke efter aftalen, fortæller Lill Brynildsen. Alligevel valgte Lill Brynildsen at skrive under på aftalen for at undgå, at børnene blev smidt ud.

Der gik noget tid, hvor der blev holdt opfølgende møder. Lill Brynildsen fortæller, at på et af møderne fortalte skoleledelsen, at de havde fået et indtryk af, at Lill skulle have ringet rundt til øvrige forældre og på baggrund af hele situationen bedt dem om at trække deres børn ud. Det er ikke rigtigt, fortæller Lill Brynildsen.

Skolelederen på Hillerød Lille Skole, Sanne Wiedemann, mener ikke, at skolen har gjort noget forkert i sagen. Skolen har i samarbejdet med eksmanden besluttet, at det bedste ville være at finde et andet skoletilbud.

- Vi er sammen med faren til barnet blevet enige om, at det bedste ville være at finde et andet skoletilbud, som begge forældre kan bakke op om, forklarer Sanne Wiedemann.

Lill Brynildsen opfatter det, som at hendes barn er blevet smidt ud, da de som forældre ikke selv har udmeldt drengen.

- Hvis man ikke synes, vi træffer de rigtige beslutninger, og vi ikke kan løse dem gennem dialog, så står det dem jo frit for at vælge noget andet, siger Sanne Wiedemann.

Lill Brynildsens søn er nu taget ud af skolen, og han er begyndet på en anden skole.