Se billedserie Mødrehjælpen flytter i næste måned ind i den nu lukkede Slotskiosk på Torvet. Foto: Camilla Bjørkman Aagaard

Mødrehjælpen flytter ud på Torvet

Hillerød - 05. juli 2017 kl. 15:01 Af Camilla Bjørkman Aagaard

Mødrehjælpen kan se frem til over dobbelt så meget plads, når foreningens butik flytter til en langt mere synlig placering på Torvet. De nye lokaler rummer 175 kvadratmeter inklusiv lagerplads. I dag bor Mødrehjælpen på omkring en tredjedel.

- Vi får betydelig mere plads, og det er også en af de største grunde til, at vi flytter, fortæller bestyrelsesformand Annemarie Melchios og fortsætter:

- Vi har allerede overtaget de nye butikslokaler. Vi forventer at flytte i slutningen af august, for butikken skal lige sættes i stand først.

De nye lokaler ligger i samme bygning som den nuværende butik ligger i, nemlig Torvet 7, men den nuværende butik ligger i gården, og den nye butik kommer til at ligge med udsigt til slottet med en stor facade vendt ud mod Torvet.

- Der er to grunde til, at vi flytter. Den første er, at det er en meget lille butik, vi har nu. Salgsarealet er meget lille. Vi synes ikke, at vi har mulighed for at sælge så meget, som vi kunne, hvis vi havde bedre muligheder for at hænge tøj op og sætte varer udenfor. Vi har heller ikke noget opbevaringsplads, hvilket betyder, at vi har fjernlager hos de fleste bestyrelsesmedlemmer, griner hun.

- Den anden grund er, at vi er bange for, at vi er blevet lidt overset inde i gården. Det er en meget hyggelig gård, men vi hører nogle gange fra kunder, at de har boet i Hillerød i mange år og ikke anet, at vi var her. Det hører vi tit, når vi har en stand på loppemarkedet på Torvet. Vi er meget glade for beliggenheden ud mod Torvet. Den bedre synlighed håber vi vil betyde, at der kommer flere kunder og flere nye frivillige, så vi kan lave flere aktiviteter for udsatte børn, siger bestyrelsesformanden.

Mødrehjælpen har mange frivillige, der til dagligt står i butikken, men foreningen er altid på udkig efter nye frivillige, da der ifølge Annemarie Melchiors altid er nogen, der holder op eller som skal på sommerferie.

- Her i juli laver vi for eksempel en udflugt til Søfartsmuseet i Helsingør. De er museet selv, der har inviteret os, og de har faktisk inviteret os til at komme over en række lørdage. Vi ville kunne få en hel del børn med, men vi har ikke frivillige nok, så det kunne ikke lade sig gøre. Vi har nu aftalt en dag og har en venteliste, så hvis der kommer flere frivillige over sommeren, så kan vi måske lave en tur mere, siger hun.

Mødrehjælpen har i nogle måneder været på udkig efter nye lokaler. Det har været vigtigt for bestyrelsen, at butikken kunne blive ved med at ligge centralt i byen. Den stigende omsætning i butikken har gjort det muligt for Mødrehjælpen at få råd til den kommende højere husleje.

- Det går rigtig godt i forretningen. Vi ligger over vores budget i indeværende år. Det er også det, der går det muligt, at vi kan flytte og klare den højere husleje, siger hun og understreger, at den højere huslejebetaling ikke kommer til at gå ud over foreningens aktiviteter.

I 2016 steg salget i butikken med 15 procent. Overskuddet fra butikken går til aktiviteter for børnefamilier i lokalområdet, ligesom en del af overskuddet bruges til den rådgivning af juridisk, økonomisk eller social art, der gives i Mødrehjælpens rådgivningscentre.