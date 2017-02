Se billedserie Birgitte Rem på 45 år dyrker MMA, fordi sporten giver rigtig meget i forhold til kvinders psyke. Foto: Camilla Fræhr

Send til din ven. X Artiklen: Mixed Martial Arts er også for kvinder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mixed Martial Arts er også for kvinder

Hillerød - 24. februar 2017 kl. 05:51 Af Camilla Fræhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man kunne tro, at de hårde uppercuts, de hurtige lowkicks og de uventede nedtagninger kun er noget, som tiltaler mændene, men flere kvinder har vist interesse hos Hillerøds MMA og Brasiliansk jiu-jitsu klub, som holder til i FrederiksborgCentret på Milnersvej.

Når man først kaster et blik mod Birgitte Rem på 45 år, så vil man umiddelbart ikke tro, at hun i sin fritid dyrker den hårde kampsport Mixed Martial Arts (MMA), men hun er lige så dedikeret som de fleste af mændene på holdet. For Birgitte Rem handler det om at skabe overskud i hverdagen.

- At træne Mixed Martial Arts i Hillerøds MMA og Brasiliansk Jiu-jitsu klub har givet mig så meget med i bagagen, både i arbejdslivet, men også på hjemmefronten. Sporten kan hjælpe mange kvinder, da vi har en stresset hverdag. Det gør meget for din psyke som kvinde. Jeg takler tingene helt anderledes i dag, efter jeg er startet i klubben, fortæller Birgitte Rem, som selv er mor til to.

Birgitte Rem fortæller, at der er mange, som har et upræcist billede af, hvad sporten egentlig handler om. For hvis man slår Mixed Martial Arts op på Google, er det, der møder én, nogle ret voldsomme billeder. Størstedelen af billederne er af de professionelle, som er gået hele vejen, og som har skrevet kontrakt med den største organisationen inden for sporten Ultimate Fighting Championship (UFC). Men det, som man møder i Hillerøds MMA og Brasiliansk Jiu-jitsu klub, er åbenhed, smil og en følelse af, at alle er velkomne, fortæller Birgitte Rem, da hun tirsdag møder op til træning.

For Birgitte Rem er der ingen grænser for, hvad man kan. Alder er ikke nogen undskyldning.

- Om du er 13, 20 eller 45 år, så kan man, hvad man vil, fortæller Birgitte Rem, som i tirsdags fik lov til at møde den danske UFC-kæmper Joachim Christensen, der netop er gået hele vejen. Han aflagde klubben et besøg, hvor man kunne få muligheden for at træne sammen med ham og høre om nogle af hans erfaringer fra buret. Joachim Christensen er en af de kæmpere, som bliver afbilledet, når man googler MMA.

Det er ikke sidste gang, at klubben inviterer en af de store stjerner på besøg. Ifølge Magnus Nielsen, som er en af klubbens trænere, så løfter det niveauet og ambitionerne. Han fortæller også, at det er en stor motivation for deltagerne at se, at man kan blive så dygtig inden for sporten.

Læs den fulde artikel i Frederiksborg Amts Avis fredag den 24. februar