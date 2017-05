Mistanke om børnelokker i varevogn

Politiet undersøger pt. en sag om en mulig børnelokker i varevogn. Foto: Kenn Thomsen

Hillerød - 11. maj 2017 kl. 14:05 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 12-årig dreng fra Hillerød blev onsdag eftermiddag på vej hjem fra skole standset af en mand i en sort varevogn af mærket VW på Milnersvej i Hillerød. Manden kørte bilen ind foran drengen på fortovet og spurgte ham, om han ville have et lift hjem. Det fortæller drengens mor, Sara Amalie Winsløw, i et offentligt opslag på Facebook, som onsdag var blevet delt over 600 gange.

Hendes søn Valdemar var 15 meter fra at være hjemme, da han klokken 13.30 blev passet op af varevognen.

Valdemar siger nej og får løbet væk fra manden i bilen, drengen føler, at bilen følger efter ham, men han får løbet væk, inden manden får fat på ham, fortæller moderen.

Heldigvis havde hun inden episoden haft en snak med sin søn om, hvordan man skal opføre sig, hvis sådan noget sker.

- Jeg har sagt det, jeg håber, alle forældre siger: At hvis en fremmed snakker med dem og tilbyder noget, eller vil tage dem med hjem, så sig »nej tak«, løb, råb. Det eneste, du ikke må gøre, er at gå med. Jeg tror, det er det, alle forældre prøver at få ind i knoppen på deres børn, siger Sara Amalie Winsløw til Frederiksborg Amts Avis.

Hun har skrevet det offentlige opslag på Facebook netop for at huske andre forældre på at tage den snak.

- Husk at lære jeres børn, hvordan de skal handle, hvis de bliver stoppet op af en fremmed, som tilbyder at køre dem hjem, skriver hun i opslaget.

Valdemar gik alene, da det skete, og da han kom hjem, ringede han til sin mor, der var på arbejde. Sara Amalie Winsløw fik derefter fat i sin lillebror, der kunne tage hjem til Valdemar, indtil hun selv kom hjem.

Politiet snakkede først med Valdemar over telefonen, og siden kom betjente på besøg og talte med drengen.

- Jeg er super glad for politiet, de gjorde et fantastisk stykke arbejde. Det bliver ikke nævnt tit nok. De var enormt lyttende og forstående og kunne snakke med Valdemar på et niveau, hvor han kunne forstå, og de gav sig tid, roser Sara Amalie Winsløw.

Politikommissær i Nordsjællands Politi Morten Riisager-Pedersen oplyser, at politiet er ved at undersøge sagen nærmere. Der har ikke været meldinger om andre lignende sager i området.

- På det her grundlag kan vi ikke sige med sikkerhed, at der er tale om en børnelokker. Men det kan der være. Vi kan ikke udelukke, at det er en, der vil samle drengen op og gøre ham noget ondt. Men vi undersøger det nærmer, siger Morten Riisager-Pedersen.

Han oplyser, at mand i den sorte VW varevogn beskrives som 40-45 år gammel, med kort kommunefarvet hår, buttet næse og blå øjne. Hans trøje var grøn.

- Kender nogen manden ud fra signalementet, eller ser manden selv, at det var ham, så vil vi gerne vide det, siger politikommissæren.

Han roser drengens reaktion.

- Det er fornuftigt, at drengen reagerer, som han gør. Måden at reagere på fra drengens side er den rigtige, siger han.

Har man oplysninger, der kan hjælpe politiet videre i sagen, kontaktes politiet på telefon 1-1-4.