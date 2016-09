Hillerød Forsynings administration har tidligere holdt til på Ægirsvej men skal i fremtiden sidde på Solrødgård i Klima- og Miljøcentret.

Send til din ven. X Artiklen: Miljøcenter koster 27 mio. ekstra Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Miljøcenter koster 27 mio. ekstra

Hillerød - 09. september 2016 kl. 11:58 Af Camilla Bjørkman Aagaard Byggeriet af Klima- og Miljøcentret på Solrødgård bliver 26,7 millioner kroner dyrere, end man oprindelig har budgett Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederiksborg Amts Avis har fået aktindsigt i et lukket punkt på byrådets seneste møde, hvor politikerne skulle tage stilling til det nye budget for Klima- og Miljøcentret. Oprindeligt var der budgetteret med knap 78,4 millioner kroner til centret, der skal huse Hillerød Forsynings personale og være undervisningssted for skoler, men det nye budget lyder på 105 millioner kroner, en forskel på omkring 26,7 millioner kroner.

Tilbage i maj 2015 blev der afholdt licitation for Klima- og Miljøcenteret, hvor tre firmaer afgav bud. Det ene tilbud var ikke konditionsmæssig, og de to andre overskred anlægsbudgettet, og derfor blev det besluttet at lade licitationen gå om med ny prækvalifikation af fem bydende og en skarp præcisering af udbudsgrundlaget. I december blev projektet sendt i udbud igen, og her blev der afgivet tilbud på mellem 79 og 85 millioner kroner.

Forsyningen evaluerede efterfølgende forløbet og vurderede, at ingen af de bydende havde afleveret konditionsmæssige tilbud på grund af »fejl i tilbudslisterne«, altså præciseringen af, hvad byggeriet skal indeholde, og licitationen blev derfor annulleret, og der blev indledt forhandling med alle de fire firmaer. De fire afleverede derefter nye bud, som alle er blevet vurderet til at være konditionsmæssige, og man har vurderet, at firmaet Anker Hansen A/S har leveret det økonomiske mest fordelagtige tilbud på 80,4 millioner kroner.

En del af årsagen til, at den samlede pris for Klima- og Miljøcenteret er blevet dyrere end oprindeligt estimeret, er ifølge Hillerød Forsyning, at projektet fra starten har været budgetteret for lavt, og at der efter annulleringen af første udbud er anvendt rådgiverassistance til at få kvalificeret projektet til et nyt udbud, og endelig er budgettet ikke blevet pristalsreguleret i forhold til den udvikling, der har været siden det nuværende budget på 78,4 millioner kroner blev godkendt. Med rådgiverudgifter og interne timer ender det nye budget ifølge Hillerød Forsyning på 105 millioner kroner for Klima- og Miljøcentret.

Ifølge Hillerød Forsynings administrerende direktør Søren Støvring er der dog ikke tale om en budgetoverskridelse.

- Vi skal huske på, at overslaget ved første licitation er tilbage fra 2013, og det var en vurdering af, hvor meget vi troede, det kostede at bygge pr. kvadratmeter. Da vi fik det i udbud, fik vi den reelle pris. Det er ikke en budgetoverskridelse, siger Søren Støvring, og fortæller, at de ekstra 26,7 millioner kroner dækker over en lang række ting foruden rådgivning.

- En mindre del af pengene er gået til rådgivning. Men eksempelvis byggemodning koster, og centret skal rumme flere ting, der skal indrettes, blandt andet administrationsbygning, garage, laboratorier, værksted og lagre, siger Søren Støvring.

Søren Støvring tilføjer, at travlhed i byggeriet også spiller ind.

- Det er svært at få betonelementer, og der er lange ventetider i øjeblikket, og de benytter selvfølgelig situationen til at få mere for varerne. Det er selvfølgelig ærgerligt, at det bliver dyrere, men renten er faldet i samme periode, så det har en mindre påvirksning af taksten, end vi oprindelig havde regnet med, så det kommer ikke prisstigninger for forbrugerne, siger han.

Politikerne i Økonomiudvalget har besluttet, at byrådet skal afholdes et temamøde, hvor byrådets mulighed for aktivt ejerskab af Hillerød Forsyning skal drøftes.