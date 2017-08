Mette Thiesen er spidskandidat til byrådet for Nye Borgerlige ved det kommende kommunalvalg. Derudover stiller hun op til Folketinget, hvor hun er opstillet i Helsingør-kredsen. Foto: Allan Nørregaard

Mette Thiesen stiller op til Folketinget i Helsingør-kredsen

Hillerød - 03. august 2017 kl. 21:42 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mette Thiesen, som sidder i byrådet i Hillerød for Nye Borgerlige, blev torsdag aften valgt som partiets folketingskandidat i Helsingør.

- Mette er en sand værdikriger, som jeg er stolt over at have med på holdet. Hun har igen og igen vist sig som en ægte fighter for de danske værdier. Jeg er sikker på, at med hende som folketingskandidat, vil vi få et godt valg i Nordsjælland, siger partiets formand Pernille Vermund, som selv bor i Helsingørkredsen og deltog i opstillingsmødet, i en pressemeddelelse.

I sin opstillingstale sagde Mette Thiesen blandt andet:

- Hvis vi vil bevare vores frihed, så er kampen for at bremse migrationen fra de muslimske lande den vigtigste kamp. For med migranter fra muslimske lande følger beviseligt mere kriminalitet og flere på passiv forsørgelse. Det svækker økonomien, fremmer parallelsamfund, giver kulturskred og eroderer vores danske værdier.

Ulla Kokfelt, som er formand for Nye Borgerlige i Helsingør, anbefalede Mette Thiesen til medlemmerne i Helsingør:

- Mette er en appelsin i turbanen for Nye Borgerlige i Helsingør. Vi har fået en kandidat som både har hjertet i det lokale og gennemslagskraft på landsplan. Det kan kun blive godt, siger Ulla Kokfelt.

Ny skoleordfører for Nye Borgerlige

I forbindelse med opstilling til Folketinget er Mette Thiesen blevet udpeget som partiets skolepolitiske ordfører.

Mette Thiesen er 35 år, mor til to drenge og er uddannet lærer. Mette Thiesen har ni års erfaring fra skolevæsenet, hvor hun foruden lærer har været skoleleder.

- Skolen er mit hjerteblod. Jeg har stor erfaring inden for området, og jeg glæder mig til at fremlægge partiets politik på området - og være med til at sikre højere faglighed og større frihed til den enkelte skole, siger Mette Thiesen.

Spidskandidat i Hillerød

Udover at være kandidat til Folketinget er Mette Thiesen valgt som spidskandidat til byrådet i Hillerød ved det kommende kommunalvalg. Det blev hun onsdag aften på et opstillingsmøde.

Lokalformand for Nye Borgerlige i Hillerødkredsen, Morten Bille, glæder sig over valget af Mette Thiesen:

- Jeg er rigtig glad for, at medlemmerne har valgt Mette som spidskandidat til det kommende kommunalvalg. Vi får en erfaren politiker, der kan hjælpe med at indfri vores ambitiøse mål om mindst to medlemmer af kommunalbestyrelsen i Hillerød efter valget, siger Morten Bille.