Mette Thiesen ser tilbage: - Det har været fire benhårde år

Hillerød - 22. juli 2017 kl. 15:24

35-årige Mette Thiesen, der for en måned siden skiftede fra De Konservative til Nye Borgerlige, er som en væddeløbshest, der står klar i boksen. Hun glæder sig til sommerferien er slut, og der igen kommer gang i det politiske arbejde. Siden skiftet fra De Konservative til Nye Borgerlige for en måned siden har hun fået gejsten tilbage.

- Det sidste år har jeg været noget mere stille, end jeg normalt er. Jeg er blevet skilt, jeg har skiftet job, og nu har jeg så også skiftet parti. Det har været et rigtig hårdt år. Det er ikke noget, jeg klager over, men det er et faktum. Jeg har to skønne unger, som skulle komme godt igennem, så jeg havde brug for skrue lidt ned for blusset for at sikre, at børnene kom godt igennem, og at min eksmand og jeg fik et godt samarbejde op at køre. Men nu er er der faldet ro på, jeg har fået en ny sød kæreste, et nyt sted at bo og børnene trives, så jeg er bare fuldstændig klar igen, siger Mette Thiesen.

Hun meldte sig i 2013 ind i Konservative og blev samme år valgt ind i byrådet. Ved samme valg blev Dorte Meldgaard borgmester og derudover består den konservative gruppe af veteranen Bente Claudi.

Den lille gruppe fik ifølge Mette Thiesen hurtigt problemer med at blive enige.

- Der har selvfølgelig været nogle restriktioner, fordi Dorte har været borgmester. Men jeg siger, hvad jeg mener, og jeg mener, hvad jeg siger. Jeg nægter at sidde i et hjørne og være stemmekvæg, siger hun og fortsætter:

- Det har givet masser af sammenstød, og det har været fire benhårde år. Både Dorte og Bente er meget sådan, at »det ikke kan lade sig gøre på grund af det, der blev stemt tilbage i 1994«, hvor jeg ikke vil lade mig begrænse. Vi skal hellere se på mulighederne. Jeg tror da helt sikkert, at Dorte så det som en trussel i starten. Det har ikke været nemt, for de var vant til at gøre tingene på en måde, og så kom jeg og havde en masse ideer og forslag, jeg ville have ført ud i livet. Det gav ret mange gnidninger, og det har det gjort gennem hele perioden, siger Mette Thiesen.

I 2015 trak hun sig som gruppeformand, da Konservative igen lavede en budgetaftale med de røde partier i stedet for blå blok. Inden da var hun ifølge egen opfattelse begyndt at blive holdt udenfor.

- Jeg blev - også som gruppeformand - mere og mere afskåret fra beslutningerne og fik ting at vide meget sent. Jeg blev kørt mere og mere ud på et sidespor. Sammenholdt med, at jeg var uenig i mange af de beslutninger, jeg skulle forsvare og ikke følte, at vi kæmpede nok for de ting, vi gik til valg på, var jeg nødt til at gå fra posten.

Hun valgte at blive i partiet, men lysten var begyndt at forsvinde.

- Jeg blev meget demotiveret af, at jeg flere gange blev pålagt, at jeg ikke måtte udtale mig, blandt andet om de bandeproblemer vi har i Hillerød. Vi fik at vide på et møde med politiet, at vi ikke skulle tale om problemerne, og Dorte påtalte det også for mig efterfølgende. Jeg tror meget på, at folk skal have lov til at udtrykke sig. Dorte ville også gerne læse mine debatindlæg, før jeg sendte dem afsted. Jeg holdt til sidst op med at sende dem til hende, siger hun.

I forbindelse med knivdrabet på 17-årige Mads Skjoldsøge blev et internt dokument lækket til pressen. Det betød, at Dorte Meldgaard fik samtlige byrådsmedlemmers mails til gennemtjek, fortæller Mette Thiesen.

- Det var meget ubehageligt, og der blev selvfølgelig heller ikke fundet noget. Det sagde jeg også til Dorte, at der ikke ville blive, men hun mente, at det juridisk var i orden, fortæller Mette Thiesen.

For nylig fremsatte indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll et forslag, der forbyder borgmestre at kigge i byrådsmedlemmers mails.