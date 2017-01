Se billedserie Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen besøgte Fredag Kroghs Flaskegenbrug i Borup, Skævinge sammen med viceborgmester Kirsten Jensen (S) og faglig sekretær i 3F, Peter Bøgh Kjærulff. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Mette Frederiksen mødte flaskegenbrug i knibe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mette Frederiksen mødte flaskegenbrug i knibe

Hillerød - 07. januar 2017 kl. 05:57 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Kroghs Flaskegenbrug A/S med afdelinger i Borup ved Skævinge og i Havdrup har man over 70 års erfaring med behandling af flasker og glas på det danske marked. Men flaskegenbruget er presset på vilkårene, hørte Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, da hun fredag besøgte afdelingen i Borup sammen med viceborgmester Kirsten Jensen (S) og faglig sekretær i 3F, Peter Bøgh Kjærulff. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

I Borup sorterer Kroghs Flaskegenbrug årligt over 45.000 tons glasemballage. Det kommer fra blandt andet Norfors og Vestforbrænding. Danske vinflasker sendes derefter til afdelingen i Havdrup, hvor de bliver skyllet rene, mens udenlandske vinflasker sendes til Dansk Flaskegenbrug og videre til udlandet. Restglasset, der tæller 50-60 procent sendes til Holmegaard i Næstved, hvor skårene smeltes til nye glas.

Men der er ikke længere tale om en forretning med økonomi i, lød det.

- For fem-seks år siden sænkede den daværende Venstreregering emballageafgiften på nye flasker fra 1,60 kroner til 80 øre. Alle vintapperier kunne købe nye flasker for 80 øre billigere, så var vi også nødt til at sænke priserne. Det har gjort ondt, sagde administrerende direktør i og medejer af Kroghs Flaskegenbrug, Rasmus Plougmand.

- Økonomien i det er der ikke rigtig længere. Nu er det en politisk og miljømæssig beslutning at bruge os, forklarede Søren Svenningsen, der er formand for Brancheforeningen for Flaskegenbrug og direktør i Dansk Flaskegenbrug A/S.

Han henviste til tal fra Miljøstyrelsen i år 2000, der viser, at energiforbruget er otte gange mindre, når man sorterer og skyller vinflasker i forhold til at producere nye, og seks gange mindre i forhold til at smelte glasskår om til nye flasker. Dertil kommer store CO2-besparelser.

- Da I blev valgt sidste gang, håbede vi, at der skete noget, sagde Søren Svenningsen henvendt til Mette Frederiksen.

- Jeg tror, man kunne vende det, ved at sætte emballageafgiften op til 1,20 kroner, den behøver ikke at være 1,60 kroner, tilføjede han.

Og Rasmus Plougmand understregede:

- Skal vi overleve på sigt, skal emballageafgiften op.

- Det er sjældent, virksomheder vil have afgifter sat op, sagde Mette Frederiksen.

Efter en rundtur i sorteringsanlægget og en snak om nedslidning og rotation for ikke at have for meget ensartet arbejde forklarede partiformanden om de to årsager til, at hun var kommet.

- Det er vigtigt at have industriproduktion hjemme. Arbejdet betyder noget for dem, det er familier, og for hele lokalområdet. Og jeg er imod og bekymret for regeringens planer om at hæve pensionsalderen. Dem, der er her, kan ikke holde, til de er 72 år. Det er vigtigt at få bragt produktionsarbejdspladser ind i den politiske diskussion. Vi vil kæmpe for de ufaglærte jobs, sagde hun.

I 2025-planen, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fremlagde i august, ville han hæve pensionsalderen med et halvt år fra 67 år til 67,5 år. Og da den nye regering kom til senere på året, blev det også en del af regeringsgrundlaget at hæve pensionsalderen med et halvt år. I foråret sidste år foreslog Dansk Arbejdsgiverforening, at man hæver pensionsalderen til 72 år i 2040.