Se billedserie Peter Westermann (th) var i går på sin jomfrutur som debatpilot i debatformen Frirumsdebat. Marianne Jelved (tv) og Morten Messerschmidt (i midten) fløj med som prøvekaniner. Foto: Allan Nørregaard

Messerschmidt og Jelved i luftig debat

Hillerød - 11. august 2017 kl. 11:52 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den politiske debat i medierne, både de sociale og de mere traditionelle, handler for meget om vinde eller tabe, og kan i bedste fald betegnes som konflikt­underholdning. Der skal noget nyt til. Det er tankegangen bag en ny debatform med navnet »Frirumsdebat«.

Torsdag skulle konceptet møde virkeligheden på Grundtvigs Højskole, hvor der i disse uger er godt gang i sommerkurserne. Et af dem er højskolens politiske kursus med 78 deltagere, og de sad klar, da den radikale Marianne Jelved og DF's Morten Messerschmidt skulle tale om, hvor EU er på vej hen.

Peter Westermann, tidligere formand for SF og nu højskolelærer på Grundtvigs Højskole har fået titlen debatpilot, og han skulle navigere højskolens foredragssal gennem tre faser i debatten. En runde, hvor fronterne trækkes op, en runde, hvor deltagerne skal reflektere over hinandens argumenter, og endelig en runde, hvor man skal finde løsninger.

Men det skulle vise sig at være vanskeligt bare at få trukket fronterne klart op, selv om Peter Westermann gjorde sit bedste.

Der var sat 45 minutter af til øvelsen, men det tog længere tid at få fastslået, hvad de to var uenige om. Salen måtte både gennem århundredes tysk nationalisme, den danske arbejdsmarkedspolitik i 1980'erne og devalueringerne i 1970'erne, Brandes skriverier og meget mere, før der begyndte at tegne sig et billede.

Mest konkret blev det, da Westermann spurgte til, om Danmark skal gå i Storbrittanniens spor og melde sig ud af EU.

- Det store spørgsmål er, hvordan EU vil håndtere de to store udfordringer: Euroen og indvandringen. Og hvordan det vil gå Storbrittannien på mellemlangt sigt. Jeg tror, det vil gå rigtig godt. Og det vil animere medlemslande til at gøre det samme, sagde Messerschmidt.

- Jeg kan ikke se for mig, at Europa sprænges op i 28 selvstændige lande. Vi har mere end nogensinde før brug for at have en fælles politik på en række områder. Danmark er jo en lillebitte fjerbold i et kæmpe ocean af store lande. Vi er afhængige af, at vi kan eksportere til dem og løse fælles problemer, sagde Marianne Jelved.

De to er også uenige om, hvorvidt der findes noget, der kan kaldes verdensborgere - det mener Jelved, men Messerschmidt er dybt uenig, og betegnede i øvrigt unionsborgerskabet som en ulykke, og sådan blev der skudt lidt med skarpt, inden piloten kunne lægge an til en mellemlanding med kage og siden tage hul på anden runde, hvor de to skulle nærme sig en forståelse for hinandens argumenter.

Men selv om de byttede stol, skulle den øvelse også vise sig vanskelig. Messerschmidt kunne dog se en pointe i Jelveds argument om, at Danmark er med i euroen - selv om vi ikke er med, og Jelved erklærede sig enig med Messerschmidt i, at det kan være svært at finde en grænse for samarbejdet i EU.

Men da debatpiloen gav ordet til salen, var der en del frustration at spore - og der blev efterlyst noget sandpapir.

- Kan I ikke prøve at ridse fronterne op, lød det.

- Morten mener EU-ret er et attentat mod demokratiet, og Marianne mener, vi skal samarbejde på verdensborgerniveau - så jeg synes i den grad, der en konflikt, sagde Peter Westermann, men beklagede, hvis uenighederne kun lå i luften.

Lettere presset nåede piloten frem til finalen - hvor der skulle findes enigheder. Ud fra Messerschmidts forklaring om, at han havde brugt det meste af to år i Bruxelles på at redde det danske realkreditsystem og Jelveds fortælling om, at den kamp tog hun også i 80'erne, kom et bud.

- På trods af retorikken er I enige om, at Danmark skal fastholde realkreditten. Blev vi ved i 8-10 timer, kunne vi nok finde mange flere ting, opsummerede debatpiloten.

- Morten og jeg kæmper for Danmark, tilføjede Jelved, som til sidst satte hovedet på sømmet for, hvad det var, der skete i går i foredragssalen - og hvad der måske ofte går galt, når der er politisk debat i tv eller i virkeligheden.

- Den diskussion, som Morten og jeg har haft i dag er svær. Vi har mange bolde i luften, og vi er på forskellige vidensniveauer. Det ville være mere frugtbart, hvis vi mødes her om et halvt år og har aftalt et emne, for eksempel arbejdsmarkedspolitik i EU, i stedet for at skulle forholde sig til EU helt overordnet, sagde hun, og Peter Westermann foreslog 9. maj 2018.

- Jeg synes, at sådan et fremmøde her i dag taler for, at der er vilje til at tale sammen og diskutere EU, sagde Messerschmidt, som ikke savnede konflikt.

- Der er udviklet en kultur om, at man helst skal kalde hinanden komplet idiot, før det er rigtigt sjovt. Den slags diskussioner er kedelige. Det sjove er, at at kunne dykke ned i noget. Og jeg vil gerne komme og diskutere vikardirektiver, eller hvad I har lyst til, bare sig til, jeg skal med glæde flyve hjem og krydse klinger, lovede han.