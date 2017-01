Se billedserie Morten Lerdam og Rikke Schwerdfeger i lokalerne i Helsingørsgade sammen med Mathilde på 20 måneder. Det er datteren, der har inspireret parret til at åbne Børnehylden med alt i genbrug til børn. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Mathilde inspirerede mor og far til genbrug

Hillerød - 23. januar 2017

Morten Lerdam og Rikke Schwerdfeger bor på Vesterbro i København, men lige nu er de i fuld færd med at klargøre og åbne en butik i Hillerød. Børnehylden hedder forretningen, der ligger i Helsingørsgade 29.

Deres datter Mathilde på godt halvandet år er med og tuller rundt i butikslokalet, hvor der er mange spændende ting at kaste sin kærlighed på. Først får hun fat i et malerskaft, som hun trækker igennem lokalet, og bagefter tager hun en reol i øjesyn og overvejer, om den er værd at kravle op på.

Samtidig med at de har et øje på spildopmagerens færd igennem butikken, har hendes forældre travlt med at arbejde, for om tre uger åbner Børnehylden, og alt skal være klart.

- Vi har været rundt at kigge i forskellige byer, da vi skulle finde et sted. Mortens familie stammer fra Hillerød, og vi er kommet her meget. Og så er det jo en god og hyggelig handelsby, siger Rikke Schwerdfeger, der også blev lokket af lokalet, som ligger lige ud til gågaden.

Det er faktisk datteren Mathilde, der har inspireret parret til den nye forretning, der har det samme koncept som for eksempel genbrugsforretningen Kirppu. Forskellen er, at der i Børnehylden kun bliver solgt ting, der relaterer sig til børn. Det kan være tøj, legetøj, klapvogne og autostole.

- Det er et secondhand-marked for børnefamilier, kun med ting til børn. Folk kan leje en stand på ugebasis, og de skal bare sørge for at fylde hylderne op, så står vi for salget. Når så lejeperioden løber ud, får folk udbetalt deres salg minus 15 procent, siger Morten Lerdam.

- Den her idé er jo skabt ud fra, at vi selv havde et kæmpe behov for det. Vi har selv købt meget genbrug til Mathilde, og det kan godt tage lang tid. Samtidig handler det også om at gøre op med vores forbrugermentalitet. Mange børneting bruger man i så kort tid, at de næsten står ubrugte hen bagefter, og vi synes, det er fuldstændig vanvid at skulle købe nyt hver gang, siger Rikke Schwerdfeger.

Den 11. februar holder Børnehylden åbningsfest med kagebuffet, ansigtsmaling og ballondyr. For en uge siden åbnede forretningen op for bookinger, og dem er der allerede godt gang i. Flere praktiske info kan ses på Børnehyldens Facebookside.