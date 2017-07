Se billedserie Efter fire års pause opfører Mastodonterne igen Sebastian og Skatteøen. Pressefoto

Mastodonterne sejler igen mod Skatteøen

Hillerød - 26. juli 2017

Der er en gammel kending på plakaten, når Mastodonterne den 25. august har premiere på årets forestilling, Skatteøen.

Formand for teatergruppen Mastodonterne tøver ikke med at hive de helt store gloser frem, når snakken falder på Skatteøen.

- Det er jo pirathistorien over dem alle. Skatteøen har givet inspiration til alle andre pirathistorier, selv Pirates of the Caribbean-filmene. Det er et eventyr ud over alle grænser, og vi prøver at lave kampene endnu mere vilde og skuddene endnu større, end sidste gang, siger Steen Lünell.

Mastodonterne optrådte også med Skatteøen i 2013, men allerede nu er den altså tilbage på plakaten.

- Vi har en god feeling af, hvad publikum gerne vil have. Skatteøen er et evigt tilbagevendende ønske, og da Mastodonternes mantra fra 1988 er, at vi spiller for publikums skyld og ikke for vores egen skyld, så bøjede vi os for, hvad publikum vil have, fortæller formand for Mastodonterne, Steen Lünell.

Prøverne til årets forestilling er i fuld gang. I øjeblikket holder skuespillerne sommerferie, så Steen Lünell krydser sammen med instruktøren fingre for, at både unge som ældre stadig har styr på replikker og rekvisitter, når holdet mødes igen.

- Vi har kun ét skattekort, og det skattekort skifter hænder rigtig mange gange i løbet af forestillingen, så vi skal altid lige have styr på, hvem der nu har kortet, når vi øver. Det må ikke blive væk, fortæller Steen Lünell med et grin.

Sebastian-eksperter

De seneste år har Mastodonterne optrådt med blandt andet Hodja for Pjort, Emil fra Lønneberg, Pippis Jul, Shrek the Musical og Folk og Røvere i Kardemomme By. Men Sebastian-universet har en speciel plads hos teatergruppen.

- Jeg synes efterhånden, at vi har gjort os til Sebastian-forestillingseksperter. Vi slipper godt afsted med forestillinger, som kræver store optrin og fest og farver. I Skatteøen er der masser af røg, skud og brag, fortæller Steen Lünell.

På jagt efter skatten

Historien om Skatteøen kender de fleste. Vi befinder os i 1700-tallets England, hvor den gamle sørøverkaptajn Bill Bones har slået sig ned på kroen Admiral Benbow, som bestyres af Mrs. Hawkins og hendes søn Jim. Med sig har den gamle søulk en mystisk skibskiste, som mange gerne vil have fingre i. Kisten gemmer nemlig på et gammelt kort, der viser vej til Kaptajn Flints hemmelige skat, fyldt med guld og ædelstene. Det lykkes Jim at få fat i kortet for næsen af kaptajnens gamle skibskammerater, og sammen med sine venner, godsejer Trelawney og doktor Livesey, forbereder han en rejse over havet på skibet Hispaniola med kurs mod Skatteøen. Hvad de ikke ved er, at der blandt skibets besætning er et helt slæng af blodtørstige sørøvere - anført af den snu John Silver. Jim, godsejeren og doktoren hvirvles ind i et hæsblæsende eventyr i jagten på den store skat, hvor selv det mindste fejltrin kan få fatale konsekvenser.

Nye øjne på forestillingen

Men selvom historien er kendt, og Mastodonterne har opført den før, kan publikum se frem til nye ideer fra instruktør og skuespillere.

- Vi laver altid tingene på en ny måde. Vi har en ny instruktør og i nogle af rollerne er skuespillerne nye. Vi har blandt andet en ny Jim, da vores gamle Jim er blevet teenager og for gammel. Man skal altid tænke nye tanker, og det må aldrig blive det samme, for så bliver det kedeligt, både for os og for publikum. Selv ting der fungerede i 2013, prøver vi at gøre bedre, siger Steen Lünell.