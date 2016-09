Mastodonterne fortsætter jule-succesen

Både nisser og trolde kommer til at hoppe rundt på scenen i FrederiksborgCentret, når Mastodonterne slår dørene op for dette års juleforestilling, som hedder Nisserne i Julerød. Mastodonterne havde egentlig besluttet, at de ville droppe årets juleforestilling, fordi det er et stort arbejde for Mastodonterne med to forestillinger så tæt på hinanden, og fordi Mastodonterne ville koncentrere sig hundrede procent om efterårsforestillingen Shrek. Men torsdag eftermiddag offentliggjorde Mastodonterne og FrederiksborgCentret, at de har besluttet sig for at føre juletraditionen videre.