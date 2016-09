Se billedserie Foto: Allan Nørregaard

Master Fatman: Vi burde danse mere i kirken

Hillerød - 03. september 2016

Omkring 70 personer brugte fredag eftermiddag en times tid på Hillerød Kræmmermarked i Vise Vers teltet, hvor der var kræmmergudstjeneste med sognepræst i Tjæreby og Alsønderup kirke Anja Worsøe Reiff og Master Fatmand.

Gudstjenesten foregik som en dialog mellem de to, der sad på scenen foran et stort trækors. Gudstjenesten blev indledt med en salme, »Lovsynger Herren, min mund og mit indre« og en bøn om, at det er vigtigt at vi bruger tiden rigtigt. Anja Worsøe Reiff tog udgangspunkt i salmen, da hun efterfølgende talte om vigtigheden i både at have krop og sjæl med i de ting, man gør.

- Der er min mund, som er en del af kroppen, og så er der er vores indre, så Grundtvig lægger op til, at det både er krop og sjæl, vi skal tage i brug, når vi skal lovprise Gud.

Herefter læste hun en bibeltekst om, hvordan vi lovpriser Gud.

»Lovpris ham med pauker og dans«, læste hun blandt andet.

- Der er to ting, jeg lagde mærke til. Jeg har ikke været i nogen dansk kirke, hvor vi havde pauker eller dansede, svarede Master Fatman, der har det borgerlige navn Morten Lindberg, da han efterfølgende blev spurgt om, hvad han havde lagt mærke til.

- Nej, vi er ikke så glade for pauker, altså slagtøj, grinede hun.

- Og dans er der altså heller ikke meget af. Det er ikke en måde, vi er så meget sammen på i Danmark. Jeg ved ikke, om I kender det med at komme ned i sin kælder, og så finder man nogle blommer, som man syltede i 82. Så skal man lige børste støvet af og fjerne edderkoppespind, men blommerne smager usandsynligt godt og har masser af saft og kraft, men de er støvede. Og det er det, der sker med mennesker, som ikke danser. Der sker noget, når man ikke bruger kroppen, og man kun er oppe i hovedet, svarede han.

- Hvorfor danser I ikke i folkekirken?, spurgte han præsten.

- Ja, hvorfor gør vi egentlig ikke det? Det gør vi sådan set også nogle gange, men det er ikke så nemt. Nu er jeg en præst, der godt kunne tænke mig, at vi dansede mere i kirken, og det gør vi også ind imellem. Jeg danser med dem, jeg kan lokke til det, og det er i høj grad børnene, altså minikonfirmanderne og konfirmanderne, sagde Anja Worsøe Reiff, inden hun fortalte en anekdote.

- Da jeg var ret ny præst, skulle vi have en stillegudstjeneste, og vi skulle slutte af med at synge »Fred hviler over land og by«, og der var ikke så mange mennesker, men der var nogle af konfirmanderne. Jeg kunne en meget smuk og stille cirkeldans, som var meget stemningsfyldt, og jeg sagde bare til sidst i gustjenesten, at de skulel komme op til mig, fordi nu skulle vi lave en lille dans. Jeg kunne lige så godt have sagt, at de skulle have gjort noget fuldstændig vanvittigt, for jeg kunne ligesom mærke, hvordan de alle stivnede af skræk, grinede hun.

- Så der er altså en meget stor skræk for at skulle bevæge kroppen i en kirke, har jeg fundet ud af.

- Det er jo egentlig underligt, for Vild med dans er jo sindssygt populært, og så er dans jo også ufarligt, for det er jo lige meget, hvad man stemmer politisk, når man danser. Man kan jo tænke hvad man vil, når man danser. Det, der er fantastisk ved at danse, det er, at man i starten tænker over, om man kan huske trinnene, og hvordan man ser ud, og om ens numse ser lille ud i den kjole, man har på. Men der går ikke mere end et halvt minut, så glemmer man jo sig selv, og det er meget få gange i løbet af vores liv i vores del af verden, at man glemmer sig selv, sagde Master Fatman og blev bakket op.

- Så længe vi er oppe i hovedet, så tænker vi over alle de ting, men hvis vi flytter opmærksomheden ned i kroppen, så får vi mere oplevelsen af at være til stede end det vurderende blik, svarede Anja Worsøe Reiff.

- Når man danser, så glemmer man at være oppe i hovedet. Man giver hovedet en pause, og hvis der er noget, der trænger til en pause, så er det hovedet. Det er godt at tage nogle pauser fra hovedet, sluttede Master Fatman.