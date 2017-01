Lasse Herrguth var en af de mange, der udtrykte sin modstand mod foreslaget om ramper ved Brødeskov. Foto: Allan Nørregaard

Massivt nej til motorvejsramper

Hillerød - 14. januar 2017

Det var spændinger i luften fra start af, da Venstre i Hillerød i torsdags holdt borgermøde i Brødeskov med trafikken i området som overskrift. Mødet var en del af partiets række af dialogmøder i kommunens landsbyer, hvor Venstre har ønsket at komme i dialog med borgerne om, hvad der er vigtigt for dem.

Det altoverskyggende diskussionemne på mødet blev dog den udmelding om motorvejsramper i Brødeskov, som Venstre kort før jul sendte en pressemeddelelse ud om. I den stod der »I forbindelse med at Hillerødmotorvejens forlængelse skal udvides fra tre til fire spor ønsker Venstres borgmesterkandidater i Hillerød kommune, Klaus Markussen, og i Allerød kommune, Karsten Längerich, at der etableres ramper ved Brødeskovvej mellem Allerød og Hillerød«.

Men den udmelding falder ikke i god jord hos Brødeskov-borgerne. Næste 60 af dem var mødt op for at give deres mening til kende ved mødet torsdag aften.

Inden debatten gik i gang bød formanden for Venstre i Hillerød, Jakob Truelsen og bestyrelsesmedlem i Venstre Mathias Skarby, der bor i Nr. Herlev, velkommen. Jakob Truelsen understregede, at partiet ikke har sagt, at det vil have ramper.

- Vi har sagt, at vi ønsker en dialog om ramper. Vi er her for at lytte, sagde han.

Herefter fik Janna Espenhain fra foreningen »Rent Miljø i Hillerød Syd« ordet. Hun citerede en facebooktråd mellem Karsten Längerich og bestyrelsesmedlem for Liberal Alliance Allerød Christian Hauge Lundgaard. Längerich skriver, at han har taget forslaget videre til Hans Andersen og Claus Hjort fra Venstres folketingsgruppe og spørger, om Hauge Lundgaard har mulighed for at påvirke LAs folketingsgruppe, herunder transportministeren, så den kommer med i VVM.

- Jeg synes, at det er meget direkte, at det forslag skal med nu allerede tre uger inden, I lægger op til debat. Hvor er vi henne i processen?, ville hun vide.

- Vi vil gerne se på, om man kan gøre noget. Vi vil gerne se på, om der skal laves en ekstra afkørsel, for der er langt imellem afkørslerne. Det er helt fair at sige, men vi har ikke låst os fast på ramperne, svarede Jakob Truelsen.

Herefter fulgte en lang række af kritiske røster fra salen.

- Du står og forsvare jeres borgmesterkandidat. Der er ikke noget at forsvare, han skrev højt og tydeligt i avisen sammen med Allerøds borgmesterkandidat, at der skulle være en rampe. Nu står du og forsvare, at det er for at skabe en debart. Der skal ikke være nogen debat om nogen rampe. Vi vil ikke have en rampe. Vi vil gerne have et dementi fra Venstre og ikke alt det vævesnak, sagde Lasse Herrguth.

En kvinde supplerede:

- I min optik vil 10 minutters kortere køretid til København være rigtig dyrt købt, for jeg er sikker på, at huspriserne vil falde. Jeg tror ikke, at der er mange stemmer i ramper ved Brødeskov. Jeg synes, det er et ugennemtænkt og useriøst forslag, sagde hun og fik klapsalver.

En anden kvinde tilføjede:

- Man kan læse sig til, at der er rigtig mange gode grunde for Allerød, men i forvejen har vi kæmpe problemer med voldsomt store lastbiler, som der ikke er plads til på vejen, sagde hun.

En mand i 30'erne rejste sig:

- Jeg arbejder i København, jeg har boet i København, og jeg er ikke flyttet hertil for at få 10 minutter kortere til København. Det er ikke derfor, jeg bor her. Jeg er kommet herud, fordi der er ro og fred, sagde han, og salen klappede.

Ved en håndsoprækning var det tydeligt, at hele salen var imod ramper i Brødeskov.

Flere ville gerne have et dementi af planerne på stedet, men det afviste Jakob Truelsen med begrundelsen, at de først evaluerer mødet i næste uge. Men han sagde dog, at det gjorde stort indtryk, at modstanden var så massiv.

Om Venstres udmelding i pressemeddelelsen sagde han:

- Det her er sagt, før der overhovedet har været nogen debat om det. Vi har måske været lidt tidligt ude, måske skulle vi have ventet. Kritikken er berettiget. Det ser da mærkeligt ud, at vi sender en pressemeddelse, og så inviterer til debatmøde bagefter. Men jeg siger det igen: Vi har ikke sagt ja til ramper, vi har sagt ja til dialog.

Janna Espenhain fik ordet igen:

- Jeg vil gerne have et konstruktivt forslag, og det synes jeg, I skal tage med til Allerød kommune. Allerød har jo allerede gennemtænkt det her for længe siden, en halv ringvej er allerede etableret nord om Allerød. Der mangler lige under to kilometer ringvej nord om Allerød, og så er hele Allerøds problamtik løst. De kan så i stedet tilbyde at bygge en ny vej cirka halvanden kilometer bag om Lilleskolen og renovere eller udbygge Brødeskovvej.

Efter halvanden times debat opsummerede Jakob Truelsen:

- Det er jo altid spændende at høre, hvad der rører sig rundt omkring. Vi har hørt et meget massivt nej tak til ramper. Det handler om sikkerhed og børnene i centrum. Så nævner I også cykelstierne, og naturen, og så hører jeg også noget om, at der er konkrete steder, hvor der kan gøres meget med bump, sagde Jakob Truelsen, inden der blev sagt tak for i aften.