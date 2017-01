Klaus Markussen siger efter dialogmøde, at Venstre ikke støtter ramper ved Brødeskov, hvis det betyder mere trafik i området. Foto: Allan Nørregaard

Markussen: Nej til ramper, hvis det betyder mere trafik i Brødeskov

Hillerød - 14. januar 2017

Protesterne fra Brødeskov-borgerne var mange og ikke til at tage fejl af, da Venstre torsdag aften holdt borgermøde om trafikken i Brødeskov.

Venstres borgmesterkandidat Klaus Markussen kunne ikke deltage i mødet, da han var til KL-møde i Aalborg, men han har efterfølgende drøftet tilbagemeldingerne med partiets formand Jakob Truelsen, der var med på mødet.

Det massive nej til ramper gør indtryk, siger han.

- Jeg har sagt, at vi ønsker dialog om mulige løsninger når den nye motorvej kommer. Den dialog har vi nu haft i Brødeskov, og lad mig sige det så klart som jeg kan: Venstre i Hillerød støtter ikke ramper på motorvejen ved Brødeskov, når det betyder, at trafikmængden i Brødeskovområdet stiger. Mere tydeligt kan jeg ikke sige det, siger Klaus Markussen i en pressemeddelelse.

Jakob Truelsen supplerer:

- Jeg er personligt overvældet over det meget klare signal, der kom fra alle de fremmødte. Og det er klart, at for et parti som vores, der har fokus på udviklingen både i Hillerød by og i alle vores lokale bysamfund, så må vi tage sådan et signal til efterretning, siger Jakob Truelsen.

Selvom borgerne på mødet i Brødeskov satte spørgsmålstegn ved, at der først kom en pressemeddelelse om ramper og bagefter et debatmøde og ikke omvendt, mener Klaus Markussen ikke, at det var den forkerte beslutning at sende pressemeddelelsen ud inden mødet:

- Jeg er med på, at det her har givet løftede øjenbryn, men jeg vidste, at vi skulle have det møde i Brødeskov, så jeg har egentlig ikke været ked af, at vi har haft diskussionen. Det er tydeligt for alle, hvad der er lokalområdets ønsker. Det gør, at vi ret hurtigt siger, at det her er så tydeligt - det er det tydeligste signal vi har fået på de fem møder, vi har holdt, så det markerer vi nu ved at sige, at vi ikke støtter op om ramper, hvis det betyder mere trafik, siger han.

Venstre vil i 2017 forhandlingerne om kommunens budget arbejde for, at en større del af kommunens anlægsbudget anvendes til omlægning og forbedringer af veje for at sikre et mere sikkert miljø for både hårde og bløde trafikanter.

- Det her handler om tryghed - for vores børn og os selv. Vi er klar til at give dette prioritet i det kommende budget. Og bliver det ved kommunalvalget i 2017 en Venstre borgmester, der kommer til at sidde for bordenden, så vil det være en prioritet i årene fremover, siger Klaus Markussen i pressemeddelelsen.