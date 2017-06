At skrive »uoplyst« i feltet hvor bilens registreringsnummer skulle angives, det betyder i følge en juridisk konsulent i FDM, at man reelt ikke har betalt for sin parkering. Foto: Kim Rasmussen

Mangelfuld P-billet udløser større parkeringsafgift

Hillerød - 14. juni 2017 kl. 03:58 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Regin Jensen mandag formiddag i denne uge parkerede på Fisketorvet ved Posen i Hillerød købte han en P-billet til ti kroner og lagde den i forruden. Alligevel blev han pålagt en parkeringsafgift på 510 kroner fra Hillerød Kommune.

Det er han stærkt fortørnet over. Baggrunden for parkeringsafgiften er, at han ikke har skrevet sin bils registreringsnummer på P-billetten.

- Jeg har lyst til at gå med sølvpapirhat, derfor ønsker jeg ikke at oplyse mit registreringsnummer. Jeg skriver »uoplyst« og placerer biletten i forruden af bilen. Da jeg kommer tilbage er der placeret en parkeringsafgift under viskeren, forklarer Regin Jensen til Frederiksborg Amts Avis.

Regin Jensen mener at have en god sag ved at henvise til Hillerød Kommunes parkeringsbekendtgørelse, hvor der bl.a. stå i paragraf 4: »For parkering på plads med betalt parkering skal der betales afgift, som angivet på billetautomaten.«, og at »Parkeringsbilletten skal anbringes umiddelbart inden for forruden, og der må ikke findes andre parkeringsbilletter på de nævnte steder, end den parkeringsbillet, der benyttes ved den aktuelle parkering. Parkeringsbilletten skal tydeligt kunne læses udefra.«

- Jeg har fulgt parkeringsbekendtgørelsen. Jeg har også betalt som der står. Jeg har blot ikke opgivet mit registreringsnummer fordi parkeringsbekendtgørelsen ikke åbner op for mulighed for dette krav. På den baggrund kan jeg naturligvis ikke anerkende parkeringsafgiften, oplyser Regin Jensen, der over for kommunen har gjort gældende, at han ønsker sagen prøvet ved retten, hvis den pålagte afgift på 510 kroner ikke annulleres, da han mener, at afgiften er i strid med parkeringsbekendtgørelsen.

Regin Jensen får dog ikke megen støtte hos bilejernes organisation, FDM. Her har juridisk konsulent Dennis Lange set det samme materiale, som er tilgået Frederiksborg Amts Avis.

- Ud fra det materiale jeg har modtaget er det min vurdering, at Hillerød Kommune her har fat i den lange ende, lyder Dennis Langes umiddelbare vurdering.

- Jeg går ud fra, at der på parkeringsautomaterne er en vejledning, som bl.a. fortæller, at man skal indtaste sin bils registreringsnummer, og indtaster man registreringsnummeret på en anden bil eller skriver man "uoplyst", som det er tilfældet her, så har man reelt ikke betalt for den bil, der holder parkeret, siger Denne Lange.