Byens dyrlæger anbefaler, at man holder sin hund i snor i dag, så man ikke risikerer, at den bliver bange og stikker af, hvis det brager.

Mange hunde dopes til nytår

Hun anbefaler derfor, at man får luftet hunden godt af, mens det stadig er lyst, og at man efterfølgende holder hunden indendørs, indtil det hele er overstået.

- Vi har temmelig mange, der kommer og har behov for nytårsmedicin, så nytårsbrag er noget, der påvirker hundene, men det er heldigvis noget, som de fleste hundeejere tager hensyn til. Der er faktisk nogen, der vælger at fejre nytår på en måde, som tilgodeser deres hund, siger Marlene Fuglsang.

Hun gætter på, at dyreklinikken har udleveret nytårsmedicin til omkring 100 hunde i år, og hun fortæller, at man kan tilgodese sin hun nytårsaften ved at blive hjemme sammen med hunden i stedet for at tage ud, og ved at støtte hunden, hvis den bliver nervøs.