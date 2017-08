Malede og fandt indbrudstyv i hjemmet

På det tidspunkt var han formentlig netop kommet ned fra trappen fra 1.-salen. For på 2.-salen konstaterede den 51-årige efterfølgende, at en safetyboks, formentlig et lille pengeskab, var blevet flyttet fra, hvor den stod, og pakket ind. Politiet oplyser, at tyven sandsynligvis har hørt, at der var nogen i stueetagen og er listet ned uden at få noget med sig.