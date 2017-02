Magasin drømmes til bymidten

Får Hillerød Kommune lov til at planlægge et aflastningscenter med store butikker uden for bymidten, så opstår der samtidig et større behov for at styrke bymidten, der ifølge Institut For Centerplanlægning (ICP) vil stå til en nedgang på 10-15 procent i omsætning. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.