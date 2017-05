Se billedserie Der er rigtig mange aktiviteter, der kræver en vandret flade. Der kan være sport, kultur, handel. Tanken er, at der skal være frit spil, forklarer Peter Lindholm. Illustration: ARCnordic og Torvegruppen

Send til din ven. X Artiklen: Lokalråd synes ikke om flade torveplaner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalråd synes ikke om flade torveplaner

Hillerød - 30. maj 2017 kl. 12:15 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Bys Lokalråd mener ikke, at det er en god ide at gøre en del af Torvet vandret, som Hillerød Byforums Torvegruppe foreslår.

Efter Frederiksborg Amts Avis første gang skrev om ideen om det flade torv, vendte lokalrådet sagen, og rådets formand Marianne Løvdal har efterfølgende henvendt sig til avisen.

- Der var enighed om, at man ikke skulle røre ved det torv. Sienna har det torv. Det er bygget til amfiteater. Det er synd, at Hillerød aldrig har benyttet sig af det, siger Marianne Løvdal, der er tidligere socialdemokratisk formand for kommunens tekniske udvalg.

- Det er ikke en hvilken som helst arkitekt, der har tegnet Torvet, tilføjer hun.

Desuden mener hun, at en stor plads på nedre torv vil skabe problemer for biltrafikken der.

- Der kører store lastbiler ned til restauranten (Restaurant Lindeskov -red.), og der er en privat parkeringsplads bagved, bilerne kan ikke komme forbi. Og der skal være plads til biler ned til den irske pub og til de personbiler, der kører ned til parkeringspladsen for dem, der bor i bankbygningen, siger Marianne Løvdal.

Hun mener ikke, det er der, at kræfterne skal lægges.

- Snakker man om at højne Hillerød, er det ikke at gøre Torvet fladt. Vinden kommer fra slottet. Der bliver ikke læ af det. Jeg er bange for, at man ødelægger mulighederne, siger hun.

I stedet mener hun, at man skal fokusere på at udvide bymidten.

- Vi har et søsti-projekt som vil udvikle byen. Det her udvikler ikke byen. Byen er kun en halv Slotsgade og en halv Helsingørsgade og Torvet. Resten er overladt til trafikken. Vi skal have mere by, og derfor skal man genoplive Slotssøkarreprojektet, siger Marianne Løvdal.