Hugo Holm Hansen er nu både næstformand i Alsønderup Sogns Lokalråd og formand for Alsønderup Vandværk.

Lokalråd har kuppet vandbestyrelse

Hillerød - 04. marts 2017 kl. 05:53 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er nu en helt ny bestyrelse, der skal styre Alsønderup Vandværk. På Alsønderup Vandværks årlige generalforsamling torsdag den 23. februar blev hele bestyrelsen skiftet ud. Den nu tidligere bestyrelse for Alsønderup Vandværk mener, at den er blevet kuppet af Alsønderup Sogns Lokalråd, fordi vandværkets bestyrelse har stoppet et ulovligt årligt kontingent til lokalrådet på 5.000 kroner.

Tre af bestyrelsens fem medlemmer var på valg ved generalforsamlingen, og selvom de to af medlemmerne havde regnet med genvalg, endte det ikke sådan. Der plejer at møde cirka en håndfuld deltagere op til Alsønderup Vandværks årlige generalforsamling. Men torsdag i sidste uge mødte omkring 30 personer op for at stemme.

Flere af dem, der mødte op, var fra Alsønderup Sogns Lokalråd, og nogle af de fremmødte havde fuldmagter med fra andre borgere. Da afstemningen var slut, var de tre bestyrelsesmedlemmer blevet udskiftet, og afstemningsresultatet resulterede i, at de to øvrige medlemmer af bestyrelsen valgte at gå af. To fastansatte medarbejdere har også opsagt deres stillinger hos vandværket.

Efter generalforsamlingen er medlemmerne af den tidligere bestyrelse gået sammen om at kontakte Frederiksborg Amts Avis. De mener, at der er tale om et kup.

- Bestyrelsen blev udsat for, hvad der kun kan betegnes som et kup begået af Alsønderup Sogns Lokalråd. Baggrunden er, at vandværket havde udmeldt sig af lokalrådet, og at lokalrådet derfor mister omkring 5.000 kroner årligt, som er det beløb, vandværkets kontingent udgør, siger Ole Hjorth Caspersen på vegne af Alsønderup Vandværks tidligere bestyrelse, som han var en del af i 17 år.

Da Alsønderup Vandværk valgte at melde sig ud af Alsønderup Sogns Lokalråd, var det fordi, vandværkets bestyrelse i 2016 blev opmærksom på, at det i følge vandforsyningslovens paragraf 52a er ulovligt at betale kontingent til et lokalråd. Den tidligere bestyrelse mener, at udmeldingen er årsag til, at flere af medlemmerne fra lokalrådets bestyrelse valgte at møde op for at udskifte vandværkets bestyrelse.

Den tolkning deler Alsønderup Sogns Lokalråd ikke.

- Der skete det, at Alsønderup Vandværk meldte sig ud af lokalrådet. I den forbindelse forsøgte lokalrådet at aftale et møde med vandværkets daværende bestyrelse. Men den tidligere bestyrelse svarede, at de ikke ønskede at holde et møde med os, og det, syntes vi, var mærkeligt, siger Hans Henrik Mortensen, der er formand for Alsønderup Sogns Lokalråd.

Set i bakspejlet kan Ole Hjort Caspersen godt se, at beslutningen om at takke nej til at mødes ikke var den rigtige.

- Det var en fejl fra vores side, det erkender jeg, siger Ole Hjort Caspersen.

Det var ikke fordi, at Alsønderup Vandværk ikke længere betaler et årligt kontingent på 5.000 kroner til Alsønderup Songs Lokalråd, at flere fra lokalrådet mødte op til vandværkets generalforsamling, oplyser formanden for lokalrådet.

- Vi har ingen interesse i at gøre noget, der er ulovligt. Det kan vi ikke have. Men vi har en interesse i, at vi kan snakke sammen, og vi er jo selvfølgelig interesserede i en dialog, da det er en tredjedel af det samlede kontingent i lokalrådet, siger formanden for lokalrådet.

Om det kom bag på lokalrådsformanden, at de tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev udskiftet, vil han ikke svare på. Han påpeger, at afstemningen var hemmelig, at han selv kun havde en stemme, og at det var flertallet, der afgjorde, hvem der skulle i bestyrelsen.

Selvom Alsønderup Vandværk har fået ny bestyrelse, betyder det ikke, at Alsønderup Vandværk igen begynder at betale et ulovligt årligt kontingent til lokalrådet på 5.000 kroner. Det oplyser Hugo Holm Hansen, der er den nye formand for Alsønderup Vandværk, og som samtidig er næstformand for Alsønderup Sogns Lokalråd.

- Vi har ikke nogen aktuelle planer om at genoptage den betaling. Vi vil gerne meldes ind i lokalrådet, og jeg har rettet henvendelse til lokalrådets formand om, hvorvidt vi kunne blive medlemmer af lokalrådet uden at betale kontingent. Det er vigtigt for os i den nye bestyrelse, at vi har et tæt samarbejde med alle foreninger, der er i vores område, og vi ser lokalrådet som en vigtig forening, siger Hugo Holm Hansen.

Hugo Holm Hansen er ikke den eneste fra lokalrådets bestyrelse, der nu også er at finde blandt de nye bestyrelsesmedlemmer hos Alsønderup Vandværk. Lene Riis er nu sekretær i begge bestyrelser, og så er lokalrådsformandens søn, Jacob Mortensen, blevet næstformand i Alsønderup Vandværks bestyrelse.