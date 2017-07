Lokal skole er under skærpet tilsyn

Hillerød Lille Skole er en ud af 11 skoler, der er under særligt tematisk tilsyn hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Foto: Allan Nørregaard

Hillerød - 25. juli 2017

En forældrehenvendelse vedrørende samarbejdet mellem forældrene og ledelsen på Hillerød Lille Skole har fået Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til at indlede et særligt tematisk tilsyn med skolen. Det oplyser vicedirektør Susanne Sehestedt Clausen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Hillerød Lille Skole er en ud af 11 skoler, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har indledt et særligt tematisk tilsyn med, og selvom styrelsen modtager flere hundrede henvendelser om året, er det en enkelt henvendelse, der har fået styrelsen til at rette blikket mod Hillerød Lille Skole.

- Som jeg husker det, så er der tale om en forældrehenvendelse. Der er rejst nogle spørgsmål omkring samarbejdet mellem skolens ledelse og forældrene, som har givet anledning til, at vi går ind og kigger på, hvordan Hillerød Lille Skole i det hele taget agerer i forhold til frihed og folkestyrekravet, siger Susanne Sehestedt Clausen og fortsætter:

- For samarbejdet mellem forældre og skole kan kobles op på frihed og folkestyre, da det ikke kun er undervisningen men hele skolens virke, der skal opfylde kravet om frihed og folkestyre og demokratisk dannelse, siger hun.

Hillerød Lille Skole har været under særligt tematisk tilsyn siden en gang i foråret, men Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har endnu ikke været på kontrolbesøg på skolen, oplyser vicedirektøren. Derfor er det endnu uvist, hvor længe skolen kommer til at være under særligt tematisk tilsyn.

- Det er en helt konkret vurdering, som det er alt for tidligt at sige noget om på nuværende tidspunkt i forhold til Hillerød Lille Skole, siger Susanne Sehestedt Clausen, som oplyser, at næste skridt er et uanmeldt besøg på skolen.

- Næste skridt er, at vi på et tidspunkt efter sommerferien kommer ud og kigger på skolen ved et uanmeldt tilsyn, så tilsynet med Hillerød Lille Skole er stadig på et relativt indledende stadie, siger vicedirektøren.

Det er ikke lykkedes Frederiksborg Amts Avis at få fat på Hillerød Lille Skoles skoleleder, og formanden for Hillerød Lille Skole har ikke ønsket at udtale sig.