Liberal Alliance vil ikke med i valgforbund

- At indgå et valgforbund giver muligheder, men medfører også store begrænsninger. Efter at have diskuteret situationen i Hillerød Kommune og ikke mindst erfaringerne fra kommunalvalget i 2013, var både den politiske og den organisatoriske del af partiet enige om, at det skal stå vælgerne krystalklart, hvad de får for en stemme på Liberal Alliance. Den sikrer liberal repræsentation, og går ikke til troløse konservative, siger Ulrik Mathorne, formand for Liberal Alliance Hillerød.

- Det er vigtigt for mig, at de, der stemmer på Liberal Alliance, er 100 procent klar over, at jeg vil kæmpe for at få gennemført flest mulige liberale mærkesager. I Hillerøds ret komplekse politiske sammenhænge kræver det lidt politisk manøvrerum, og her kan et valgforbund og meget firkantede løfter til andre partier hurtigt komme i vejen. Samtidig er det vigtigt for mig at understrege, at det hverken er et fravalg af samarbejde eller et udtryk for, at jeg selv ønsker at blive borgmester. I udgangspunktet forventer vi fortsat at pege på Klaus Markussen (V) på valgaftenen.