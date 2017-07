Se billedserie Fredag morgen var det i institutionen Myreturen, den var gal. Foto: Camilla Grundtmann Mørk Madsen

Send til din ven. X Artiklen: Legepladser raseres om natten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Legepladser raseres om natten

Hillerød - 16. juli 2017 kl. 16:09 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Glasskår i sandkassen, ødelagte bænke, affald og smadrede potteplanter er blot noget af det, legepladserne på institutionerne i Skævinge bliver udsat for flere gange om ugen. Hærværket finder sted sent om aftenen og om natten, og flere borgere i Skævinge mener at vide, at det er en folk unge mennesker, der står bag. Det fremgår af flere af de opslag, der er blevet postet i Facebook-gruppen »Skævinge - ordet er dit« den seneste uges tid.

Både Maxi på Nygade, der huser både dagplejebørn og skolebørn, og Myretuen på Birkevej, der huser vuggestuebørn og børnehavebørn, er flere gange om ugen plaget af hærværk, og det har fået flere borgere til at ty til tasterne i Facebook-gruppen.

En af dem er Malene Lauritsen. Hun er mor til en dreng, der flere gange om ugen leger på en af de legepladser, der jævnligt bliver udsat for hærværk.

- Det, der gjorde mig vred, var, at da jeg kom forleden morgen for at aflevere min søn, der fortæller dagplejemoren mig, at hun har lukket sandkassen, fordi der er glasskår i, og de har kastet flasker op ad rutsjebanerne. Der gik min grænse. Jeg har ikke noget imod, at de er der, hvis det er den eneste mulighed, de har. Vi har jo selv allesammen været unge, så jeg ved da godt, hvordan det er. Men de skal ikke rasere det hele, siger Malene Lauritsen og tilføjer, at hun mener, at en dialog er vejen frem.

- Vi skal ikke skælde de unge mennesker ud. Men vi er nødt til at få dem til at stå frem. For hvis de gør det, kan vi få en dialog om, hvorfor de gør det, så vi sammen kan komme frem til en løsning, siger hun.

Men hidtil er der ingen af dem, der står bag hærværket, der har valgt at stå frem, og nu har Malene Lauritsen kontaktet politiet, borgmesteren og SSP, der er et samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi, hvis mål er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge, i håb om, at der bliver fundet en løsning.

Politiet har oplyst, at det er kommunen, der skal foretage en politianmeldelse, hvis der sker hærværk på en kommunal legeplads. SSP og borgmesteren har meddelt, at de vil se på sagen.

Borgmester Dorte Meldgaard (K) bekræfter, at hun er blevet kontaktet vedrørende problemerne på legepladserne i Skævinge. Hun oplyser, at der ikke er blevet fundet en løsning endnu, men at der arbejdes på sagen.

- Både SSP og vores ejendomsafdeling er i gang med at kigge på sagen. Når SSP er blevet indblandet, så er det jo selvfølgelig fordi, vi skal have undersøgt, om der er nogle, vi skal have et ekstra øje på i forbindelse med SSP-arbejdet. Ejendomsafdelingen skal se på, om der skal gøres noget ved de bygninger, der er plaget af hærværk, om de skal sikres på en eller anden måde, siger borgmesteren og fortsætter:

- Det er død irriterende, at der er nogle, der ikke kan finde ud af at behandle kommunens legepladser ordentligt. Jeg er rigtig glad for, at vi kan have åbne - eller har kunnet have åbne legepladser - og kan have det langt de fleste steder. Derfor er det helt vildt irriterende, at der er nogle få, som skal ødelægge det for de mange, som kunne have glæde af legepladserne, siger hun.

Kunne det være en mulighed at begrænse åbningstiden på legepladserne, fx til kl. 21?

- Det er da sikkert noget, der bliver kigget på i vores ejendomsafdeling. Men jeg vil være ked af, hvis åbningstiderne skal begrænses. For det er da helt vildt bøvlet, hvis vi skal til at begrænse åbningstiden på legepladserne, fordi der er nogle enkelte stykker, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, siger borgmesteren.

Frederiksborg Amts avis følger sagen.